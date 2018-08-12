NBD: ارتفاع مؤشر مدراء المشتريات PMI لأعلى مستوى منذ 8 أشهر

خالد بدر الدينارتفع مؤشر مدراء المشتريات PMI الذى أصدره، اليوم الأحد، بنك دبى الإماراتى NBD فرع مصر من 49.4 نقطة فى يونيو إلى 50.3 نقطة فى يوليو الماضى ليؤكد على التحسن الذى يشهده القطاع الخاص غير البترولى ليسجل أعلى مستوى منذ 8 أشهر مع تزايد الطلبات على الشراء، والتى دخلت مرحلة النمو.وذكرت وكال

خالد بدر الدين

ارتفع مؤشر مدراء المشتريات PMI الذى أصدره، اليوم الأحد، بنك دبى الإماراتى NBD فرع مصر من 49.4 نقطة فى يونيو إلى 50.3 نقطة فى يوليو الماضى ليؤكد على التحسن الذى يشهده القطاع الخاص غير البترولى ليسجل أعلى مستوى منذ 8 أشهر مع تزايد الطلبات على الشراء، والتى دخلت مرحلة النمو.

وذكرت وكالة بلومبرج إن الشركات الخاصة العاملة فى القطاع الخاص غير البترولى ارتفعت أنشطتها الجديدة وسط قوة طلب التوريدات من مصادر محلية وأجنبية لأول مرة منذ 3 شهور ليرتفع مؤشر مدراء المشتريات فى يوليو الشهر الأول من السنة المالية الجديدة ليؤكد توقع البنك الإماراتى بأن نمو الناتج المحلى الإجمالى الحقيقى سيحقق نموا واضحا مع بقية العام الجارى، وكذلك العام المقبل مع انتعاش أقوى فى القطاع الخاص.

ويؤكد دانيل ريتشاردز الخبير الاقتصادى لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا – مينا – ببنك NBD الإماراتى أن مؤشر PMI مؤشر مركب يعتمد على بيانات أصلية تم جمعها خلال مسح شهرى على ظروف نشاط الأعمال فى القطاع الخاص غير البترولى ويبين نمو قوى فى هذا النشاط بدعم من الاستقرار السياسى و انتعاش قطاع السياحة.

ويبين هذا المؤشر الذى إذا قل عن حاجز الخمسين نقطة يشير إلى انكماش الاقتصاد وعندما يتجاوز هذه الحاجز يشير إلى نمو الاقتصاد إن هناك تحسن فى نمو الناتج المحلى الإجمالى مع النمو القوى للاقتصاد العالمى الذى يشجع على التوسع فى الصادرات.

ولكن النقص فى المواد الخام وارتفاع التكاليف بسبب ارتفاع أسعار الطاقة والوقود أديا إلى انكماش الإنتاج فى يوليو للشهر الثالث على التوالى، كما أن عدد العاملين انخفض برغم الطلبات الجديدة غير أن الهبوط فى الإنتاج ومعدل التوظف أقل مما كانا عليه فى يونيو الماضى، ولكن التوقعات بارتفاع النمو خلال الـ 12 شهرا القادمة مازالت إيجابية ومتفائلة.