National Technology تورد حلولا طبية لمستشفى خليفة بالإمارات

المال ـ خاص تعاقدت شركة «National Technology» للبرمجيات مع مستشفى الشيخ خليفة التخصصى بالإمارات، ومختبرات البرج الطبية بالسعودية، على توريد حزمة حلول طبية إليها. وقال محمد الشاهد، رئيس مجلس إدارة الشركة، إنها تستهدف تحقيق نمو فى حجم أعمالها بنسبة 30 % فى 2018 مقارنة بـ %16 و%20 بالوقت

المال ـ خاص

تعاقدت شركة «National Technology» للبرمجيات مع مستشفى الشيخ خليفة التخصصى بالإمارات، ومختبرات البرج الطبية بالسعودية، على توريد حزمة حلول طبية إليها.

وقال محمد الشاهد، رئيس مجلس إدارة الشركة، إنها تستهدف تحقيق نمو فى حجم أعمالها بنسبة 30 % فى 2018 مقارنة بـ %16 و%20 بالوقت الراهن، كما تخطط الشركة أيضا للتوسع فى 4 دول أفريقية قريبا، هى غانا، وكينيا، وأوغندا، وتنزانيا.

وأوضح لـ ” المال ” أن خطة الشركة تتضمن تطوير حلول تكنولوجية متقدمة لمعامل التحاليل وبنوك الدم، فضلا عن تقديم منتجات جديدة فى عدة تخصصات طبية، وزيادة أعمالها مع الجهات الحكومية، والمؤسسات الخاصة للاستفادة من تطبيقات الإنترنت والمحمول فى توصيل الخدمة الطبية للمناطق النائية، وربطها إلكترونيا مع المعامل المركزية بوزارة الصحة.

وأوضح أنه جار حاليا تطوير نظام إلكترونى لفحص الأغذية والمياه بمعامل 5 مدن هى بورسعيد والسويس والبحيرة والعين السخنة وأسوان، كما تنفذ الشركة أيضا أعمال ربط 32 مشروعا تابعا لوزارة الصحة، منها معامل تحاليل فى قاعدة بيانات موحدة.

يذكر أن الشركة، تأسست عام 1997، ولديها مكاتب فى أسواق مصر، والسعودية وقطر والإمارات والكويت، وليبيا، والعراق، ونيجيريا، والسودان، وإثيوبيا.