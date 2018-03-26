Nadec تستحوذ على دانون لتصبح أكبر منتج للألبان في السعودية

خالد بدر الدين: تعتزم شركة التنمية الزراعية الوطنية (ناديك) Nadec المملوكة 20 % منها لصندوق الاستثمار العام للثروة السيادية السعودية الاستحواذ على شركة الصافى دانون فى المملكة لتكوين أكبر شركة منتجات ألبان فى السعودية من خلال تمويل بزيادة رأسمال شركة…

خالد بدر الدين:

تعتزم شركة التنمية الزراعية الوطنية (ناديك) Nadec المملوكة 20 % منها لصندوق الاستثمار العام للثروة السيادية السعودية الاستحواذ على شركة الصافى دانون فى المملكة لتكوين أكبر شركة منتجات ألبان فى السعودية من خلال تمويل بزيادة رأسمال شركة ناديك.

وذكرت وكالة بلومبرج إن شركة ناديك سوف ترفع رأسمالها بحوالى 536 مليون ريال ( 143 مليون دولار ) ليملك المساهمون بعد اكتمال الفقة حوالى 61.25 % من الشركة بعد الاندماج وتملك شركة الصافى دانون التابعة لدانون الفرنسية النسبة الباقية البالغة 38.75 % .

وجاء فى بيان شركة ناديك الذى أرسلته لبورصة الرياض إن عدد أسهمها سيرتفع من 84.7 مليون إلى 138.3 مليون سهم وأن بنك مورجان ستانلى و جولدمان ساكس سيرتبان صفقة الاستحواذ .

وأكد عبد العزيز البابطين العضو المنتدب لشركة ناديك إن صفقة الاندماج ستساعد على تقديم منتجات أفضل للعملاء وتحقيق فوائد لن تستطيع كل شركة بمفردها أن تحققها مع توفير الأدوات اللازمة لمزيد من النمو فى المستقبل ورفع قيمة العوائد للمساهمين.

ويشهد نشاط الدمج والاستحواذ فى السعودية نشاطا واضحا بسبب تباطؤ النمو الاقتصادى الذى يشجع الشركات على الاندماج لتوفير التكاليف كما أن القواعد المنظمة لصفقات الدمج والاستحواذ باتت ميسرة لتيسير اكتمالها.

وتنتشر شركة دانون أكبر منتجة للزبادى فى العالم و التى تتخذ من باريس مقرا لها فى أكثر من 130 دولة منها مصر و الهند والصين و باكستان و بنجلاديش وروسيا وغانا ونيجيريا وأوكرانيا والمغرب.