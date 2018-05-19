MTI تعلن الافتتاح التجريبى لمركز بنتلى المتكامل

شريف عيسىقال إسلام توفيق، مدير تسويق قطاع السيارات بشركة إم إم جروب للصناعة والتجارة العالمية MTI، وكلاء سيارات بنتلى وجاكوار ولاند روفر ومازيراتى، إن الشركة قررت افتتاح مركز بنتلى المتكامل تجريباً خلال الأيام القليلة الماضية على أن يتم افتتاحه بشكل رسمى بعد عيد الفطر.وأكد توفيق أن افتتاح مركز

شريف عيسى

قال إسلام توفيق، مدير تسويق قطاع السيارات بشركة إم إم جروب للصناعة والتجارة العالمية MTI، وكلاء سيارات بنتلى وجاكوار ولاند روفر ومازيراتى، إن الشركة قررت افتتاح مركز بنتلى المتكامل تجريباً خلال الأيام القليلة الماضية على أن يتم افتتاحه بشكل رسمى بعد عيد الفطر.

وأكد توفيق أن افتتاح مركز بنتلى سيسهم بشكل فعال فى دفع عمليات بيعها فى مصر خلال الفترة المقبلة، كاشفاً عن تمكن العلامة التجارية من تحقيق مستهدفاتها من المبيعات على مدار الربع الأول من العام الحالى.

وبحسب البيانات الصادرة بتقرير فولكس فاجن جروب خلال الربع الأول، تراجعت إيرادات مبيعات بنتلى البريطانية بنسبة 2.7%، لتسجل 351 مليون يورو، مقارنه بإيرادات الربع الأول من العام الماضى والتى بلغت 361 مليون يورو.

كما ارتفعت خسائر التشغيل على مدار الفترة من يناير وحتى نهاية مارس من العام الحالى، بنسبة 31.8%، لتسجل 44 مليون يورو، مقابل 30 مليون يورو.

وأشار التقرير إلى أن تراجع الأرباح ناتج عن التغيرات فى أسعار الصرف، بالإضافة إلى تأخر عمليات انتاج الجيل الثالث الجديد كلياً من طراز كونتيننتال جى تى.

ويقتصر تواجد العلامة التجارية بنتلى على 3 دول فقط فى القارة الأفريقية وهى المغرب، ومصر، وجنوب افريقيا.