MTI تستعد لطرح طرازين جديدين لمازيراتي فبراير المقبل

10% نموا بالمبيعات محليا.. و40% عالميا

شريف عيسى



تستعد قطاع مازيراتى بام.ام جروب للصناعة والتجارة العالمية MTI، وكلاء جاكوار ولاند روفر وبنتلى وفيرارى ومازيراتى، طرح جران توريزمو وجران كابريو الجديدين خلال فبراير المقبل على أقصى تقدير، على أن طرح موديلات 2018 من جيبلى وليفانتى وكواتروبورتيه خلال ديسمبر من العام الجارى.

قال محمد قنديل، رئيس قطاع مازيراتي بـ MTI، إن الشهور العشر الأولى من العام الحالى شهدت نمو مبيعات العلامة الإيطالية بـ10%، مقارنة بمبيعات العام الماضى، كاشفا عن استهدافه نمو يصل إلى 20% بنهاية 2018، فى ظل الطلب المتزايد على طراز ليفانتى.



وأضاف إلى أن ليفانتى ساهمت فى نمو مبيعات مازيراتى فى كافة دول العالم بصفة عامة، وفى مصر بصفة خاصة، ممدلاً على ذلك باستحواذها على 50% من مبيعات العلامة التجارية محليا، وأوضح أن جيبلى تستحوذ على 40% من مبيعات العلامة الإيطالية الفاخرة، فى حين تمثل كواتروبورتيه 10% من مبيعات مازيراتى محليا.



وتابع: أن مازيراتى كانت مؤهلة لتحقيق نمو فى أداء مبيعاتها خلال العام الجارى بنسبة كبيرة إلا أن التحديات التى واجهها سوق السيارات تسبب فى تراجع معدلات النمو، مبديا تفاؤله بالعام المقبل من أن تشهد السوق تحسنا ملحوظا فى أداء مبيعاته الإجمالية.



وعلق على ارتفاع مبيعات مازيراتى عالميا خلال الشهور التسع الأولى من العام الجارى لتصل إلى 34 ألفا، و107 سيارة، بنمو بلغت نسبته 40.7%، مقارنة بمبيعات 2016، قائلاً: “ليفانتى شاهمت بشكل فعال فى تحقيق تلك الطفرة فى ظل التوجه العالمى لاقتناء سيارة تنتمى لفئة السيارات الرياضية المتعددة الاستخدمات”.

كانت مؤسسة فوكس 2 موف الأمريكية والمعنية بأسواق السيارات قد أعلنت عن نمو مبيعات ليفانتى بـ397.5%، بعد تمكنها من بيع 14 ألفاً، و256 سيارة خلال الفترة من يناير وحتى سبتمبر من العام الحالى.



وقالت فى تقريرها إن مبيعات إفريقيا قد شهدت ارتفاعا بلغ 114%، بعد تمكنها خلال تلك الفترة من بيع 122 سيارة، فيما تحتل تكتل آسيا المركز الأول فى صادرة الدول الأكثر مبيعا لطرازات مازيراتى بإجمالى 13 ألفاً، و134 سيارة، فيما تحتل امريكا الشمالية المركز الثانى بإجمالى 11 ألفا، و311 وحدة، وتحل دول الخليج بالمركز الثالث بإجمالى 857 سيارة، أما المركز الرابع فجاء من نصيب الباسيفيك بإجمالى 670 وحدة، فيما جاءت مجموعة دول أمريكا اللاتينية والكاريبى فى المركز الخامس بإجمالى 132.



ويوضح الجدول الآتى مبيعات طرازات مازيراتى عالميا خلال الشهور التسع الأولى من العام الجارى ومعدلات نموها:

