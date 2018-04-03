MTI أوتوموتيف تفتتح مركز بنتلى خلال مايو

- تقديم جاكوار E-Pace وافتتاح صالة جاكوار لاند روفر المستعملة النصف الثانى من العام شريف عيسىتخطط MTI اوتوموتيف، وكلاء جاكوار ولاند روفر وبنتلى ومازيراتى، لإفتتاح مركز بنتلى المتكامل خلال مايو المقبل على اقصى تقدير.وقال اسلام توفيق، مدير تسويق الشركة، ان MTI أوتوموتيف تعكف حالياً على وضع

– تقديم جاكوار E-Pace وافتتاح صالة جاكوار لاند روفر المستعملة النصف الثانى من العام

شريف عيسى

تخطط MTI اوتوموتيف، وكلاء جاكوار ولاند روفر وبنتلى ومازيراتى، لإفتتاح مركز بنتلى المتكامل خلال مايو المقبل على اقصى تقدير.

وقال اسلام توفيق، مدير تسويق الشركة، ان MTI أوتوموتيف تعكف حالياً على وضع اللمسات النهائية لمركز بنتلى والذى يضم صالة لعرض طرازات العلامة التجارية، ومنفذ لبيع قطع الغيار، بالإضافة إلى مركز لتوفير خدمات ما بعد البيع، والصياة، وقطع الغيار، بالإضافة إلى تحديد موعد حضور ممثلى من الشركة الأم الإنجليزية الإفتتاح.

وكشف توفيق عن استهداف الشركة افتتاح صالة عرض للطرازات المستعملة من جاكوار لاند روفر خلال النصف الثانى من العام الجارى، ضمن خطتها للحافظة على قيمة، وعميل العلامة التجارية.

كما كشف عن طرح طراز جاكوار E-Pace الجديدة كلياً، والمنتمية لفئة السيارات الرياضية المتعددة الإستخدمات Suv، خلال مايو من العام الجارى على اقصى تقدير، مشيراً إلى بدء عمليات تسليم طرازى رينج روفر، ورينج روفر سبورت الجديدين خلال ابريل الجارى.