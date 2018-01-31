MTABA : إنتاج السيارات يهبط 3% في بريطانيا للمرة الأولى منذ 2009

خالد بدر الدينأعلنت، اليوم الأربعاء، جمعية مصنعي وتجار السيارات البريطانية MTABA أن إنتاج السيارات في المملكة المتحدة البريطانية هبط العام الماضي بحوالى 3% لينزل إلى مليون و760 ألف وحدة للمرة الأولى منذ عام 2009.ذكرت وكالة رويترز أن الاستثمار هوى بنسبة أكثر من 33% مع تضرر الطلب المحلي على

خالد بدر الدين





أعلنت، اليوم الأربعاء، جمعية مصنعي وتجار السيارات البريطانية MTABA أن إنتاج السيارات في المملكة المتحدة البريطانية هبط العام الماضي بحوالى 3% لينزل إلى مليون و760 ألف وحدة للمرة الأولى منذ عام 2009.

ذكرت وكالة رويترز أن الاستثمار هوى بنسبة أكثر من 33% مع تضرر الطلب المحلي على السيارات الذى هوى بحوالى 10% العام الماضى واختفاء خطط الإنفاق الجديدة للشركات بسبب تزايد الشكوك التي تحيط بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وأضافت جمعية MTABA أن الاستثمار هبط بنسبة الثلث لينزل إلى 1.1 مليار جنيه استرليني (1.55 مليار دولار).

وقالت “ MTABA ” إن بعض الشركات تنتظر لترى نوع الاتفاق الانتقالي الذي ستتفاوض عليه بريطانيا مع الاتحاد الأوروبي، والفترة الانتقالية ستكون جسرًا بين خروج بريطانيا من الاتحاد في مارس 2019، إلى أن يتم وضع شروط علاقتها الجديدة مع التكتل في صورتها النهائية.

وسجل أربعة من مصنعي السيارات الستة الرئيسيين في بريطانيا، انخفاضًا في الإنتاج، العام الماضي، ومن بينهم جاجوار لاند روفر، أكبر المصنعين، ونيسان التي تشغل أكبر مصنع للسيارات في بريطانيا. كما انخفض الإنتاج في الشركتين كلتيهما بنسبة 2%.