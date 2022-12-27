«MSD» للأدوية تحقق 683 مليون جنيه مبيعات في أول 6 شهور من 2022

حققت شركة «MSD» للأدوية مبيعات بقيمة 683 مليون جنيه في سوق الدواء المصرية، خلال أول 6 شهور من عام 2022.

ووصلت مبيعات «MSD» في عام 2021، إلى 1.1 مليار جنيه.

وقعت شركة MSD مصر مذكرة تعاون مع مؤسسة مرسال، بهدف دعم الفئات الأكثر استحقاقًا، وذلك من خلال دعم بناء القدرات من خلال تدريب HTA (تقييم التكنولوجيا الصحية)، وزيادة الوعي تجاه رعاية مرضى سرطان الثدي والرئة وعنق الرحم، يأتي ذلك في إطار المسؤولية المجتمعية للشركة وسعيها المستمر نحو دعم منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال الصحة.

وقع المذكرة كل من الدكتور حازم عبد السميع، العضو المنتدب لشركة MSD مصر، وهبة راشد الرئيس التنفيذي لمؤسسة مرسال.

ويهدف هذا التعاون إلى دعم التطوير المستمر، وبناء الكفاءات، وتنمية مهارات أفراد الأطقم الطبية المتخصصة بما في ذلك الأطباء والصيادلة في مؤسسة مرسال في مجالات اقتصاديات الدواء، وتقييم التكنولوجيا الصحية، وذلك من خلال تنظيم ورعاية عدد من الدورات التدريبية المتخصصة.

شركة MSD مصر تسعى لدعم مؤسسات المجتمع المدني

وتعليقًا على ذلك، قال الدكتور حازم عبد السميع العضو المنتدب لشركة MSD مصر، إن التعاون مع مؤسسة مرسال يأتي ضمن استراتيجية الشركة الرامية إلى دعم مؤسسات المجتمع المدني التي توفر الرعاية الصحية للمرضى، وذلك في إطار سعينا المتواصل إلى رفع مستوى الرعاية الصحية التي تقدم لغير القادرين، للحصول على أعلى مستوى من الخدمات الصحية والرعاية الطبية، في ظل إيمان الشركة بحق الجميع في الحصول على مستوى خدمة جيد.

في نفس السياق، أوضح الدكتور كريم عبد الوهاب، رئيس قسم تفعيل سياسات، تقييم وإدراج الدواء في شركة MSD مصر، إن مؤسسة مرسال لعبت دورًا مؤثرًا في مجال الرعاية الصحية خلال الفترة الماضية، خاصة مع تفشي جائحة كورونا، إذ استطاعت توفير خدمات طبية متنوعة للمرضى، مؤكداً على أهمية دور المؤسسات والجمعيات العاملة في مجال الرعاية الصحية في خدمة المرضى، ولذلك تسعى الشركة إلى دعمها وتوفير التدريب اللازم لها لمساعدتها على أداء دورها على أكمل وجه.