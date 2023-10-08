«MSC» يتصدر تصنيفات الخطوط الملاحية في مؤشر الموثوقية الزمنية أول 8 أشهر من 2023

أصدرت شركة تحليل البيانات البحرية الدنماركية Sea-Intelligence تقريرا حول بيانات موثوقية الجدول الزمني لناقلات الحاويات للفترة من يناير إلى أغسطس 2023.

في أغسطس 2023، انخفضت موثوقية الجدول الزمني العالمي بمقدار -0.9 إلى 63.2%. باستثناء الزيادة في شهر مايو، حيث كانت موثوقية الجدول الزمني في حدود 2% نقطة منذ مارس 2023.

وحسب التقرير الذي ترجمته “المال” فعلى المستوى السنوي، كانت موثوقية الجدول الزمني أعلى بنسبة 17%، حيث ارتفع متوسط ​​تأخير وصول السفن المتأخرة بمقدار 0.07 يوما شهريا إلى 4.67 يوما.

وأشار آلان مورفي، الرئيس التنفيذي لشركة Sea-Intelligence، إلى أنه “رغم زيادة M/M، فإن متوسط ​التأخير لوصول السفن المتأخرة لا يزال أفضل بـ 1.23 يوما عما كان عليه في نفس النقطة من العام الماضي”.

كانت MSC هي الشركة الـ14 الأكثر موثوقية في أغسطس، مع موثوقية جدول زمني بنسبة 70.9%، تليها Maersk وHamburg Süd بنسبة 70%.

كما كانت CMA CGM هي شركة النقل الوحيدة التي تتمتع بموثوقية جدول زمني تتراوح بين 60% و70%.

ثمانية من شركات النقل الأخرى لديها موثوقية جدول زمني تتراوح بين 50% -60%، مع انخفاض HMM وYang Ming بنسبة 50% و47.3% على التوالي.

ارتفعت ثلاث شركات فقط من بين أفضل أربع عشرة شركة سفن في شهر أغسطس 2023، مع حصول OOCL على أكبر مكاسب بنسبة 2.8%.

وعلى المستوى السنوي، تحسنت جميع شركات النقل الـ 14 بأرقام مضاعفة، مع تحسن MSC بأكبر قدر، 26.8% نقطة.