«MOT للاستثمار» تقيم سلسلة تجارية بأرصفة محطات سكك حديد مصر

علمت «المال» من مصدر مطلع، أن شركة MOT للاستثمار والتنمية، الذراع الاستثمارية لوزارة النقل، ستبدأ خلال الأيام القليلة المقبلة إقامة سلسلة تجارية -أكشاك- على أرصفة محطات هيئة سكك حديد مصر فى 14 محافظة، بمساحات تتراوح من 2 و5، و5 و16 مترًا، وفقًا لطراز هندسى محدد.

وأضاف لـ«المال» أن الانتفاع بالمواقع التجارية سيكون مقصورًا على الأفراد الملتزمين بكل التصميمات المطلوبة، لضمان عدم العشوائية وعدم التضييق على المواطنين أثناء فترة انتظارهم للقطارات، لافتًا إلى أن فترة التعاقد فى الأماكن 3 سنوات، وأخرى تصل إلى 5 أعوام، قابلة للتجديد حال الاتفاق على مقابل حق الانتفاع، مشيرًا إلى أنه يستهدف رفع حجم تعاقدات بند المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالشركة إلى 10 آلاف عقد خلال الفترة المقلبة.

وتعول الوزارة على أصول الأراضى الحالية فى انتشال المرفق من الخسائر، وتوفير تمويل كافٍ لعمليات التطوير والتحديث المستمرة للشبكة.

وتتولى «MOT» استغلال حصة كبيرة من السوق الإعلانية على مستوى محافظات الجمهورية، من مواقع إعلانية قائمة وأرض فضاء بحرم السكة الحديد، ومنها المواقع التى تطل على كوبرى 6 أكتوبر الذى يعد من أكبر المواقع الحيوية لصناعة واستثمار الإعلانات، والطرق السريعة كطريق مصر الإسكندرية الزراعى والطريق الدائرى- المنيب، ومحور 26 يوليو.

ويوجد حوالى 707 محطات قطار على مستوى الجمهورية، منها 22 رئيسية فى عواصم المحافظات فى الدلتا والقناة والوجه القبلى، بخلاف الخدمات الإعلانية الأخرى التى يتم تقديمها مثل خدمة الإنترنت المجانية والمجلات والإذاعة الداخلية بالمحطات والقطارات.