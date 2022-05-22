«MOT» للاستثمار تطرح استغلال مبنى محطة عدلي منصور

علمت «المال» أن شركة «MOT» للاستثمار والتنمية الذراع الاستثمارية لهيئة سكك حديد مصر، طرحت خلال الفترة الماضية استغلال مبنى محطة سكك حديد عدلى منصور التابع للمنطقة المركزية وذلك بالمساحات للانتفاع بها لـ10 سنوات.

وأضاف مصدر مطلع لـ«المال» أن المحطة تضم 13 محلا بالطابق العلوي، و 7 بالأرضي، بمساحات مختلفة، فضلا عن كافتيريا بالدور العلوى بمساحة 64م2 إلى جانب 102م2 أرض فضاء ملحقة أمام الكافتيريا، موضحة أن سداد حق الانتفاع يسدد سنويا وفقا للتعاقد المقرر إبرامه بين «MOT» والشركة الفائزة بالمشروع.

وكثفت شركة «MOT» فى الفترة الماضية، من عملية استغلال أصول السكة الحديد، لتوفير تكلفة تطوير المرفق، بعدما طرحت فى الأيام الماضية، أكثر من موقع سواء للاستثمار الإعلانى و العقارى، بعد تسليم بنك الاستثمار القومى أراضى مقابل تسوية ديون لهيئة التى وصلت وفقا للمعلن نحو 65 مليار جنيه.

وبدأت «النقل» منذ 2020 تنفيذ برنامج لتطوير السكة الحديد، بقيمة 56 مليار جنيه، يتضمن شراء 300 جرار و 1300 عربة سكة حديد، فضلًا عن تحديث البنية الأساسية، وينفذ البرنامج من خلال قروض ميسرة من مؤسسات تمويل خارجية، والشركات الموردة الجرارات والعربات الجديدة.

وتعول الوزارة على أصول الأراضى الحالية فى انتشال المرفق من الخسائر، وتوفير تمويل كافٍ لعمليات التطوير والتحديث المستمرة للشبكة.

وتتولى «MOT» أيضًا استغلال حصة كبيرة من السوق الإعلانية على مستوى محافظات الجمهورية، من مواقع إعلانية قائمة وأرض فضاء بحرم السكة الحديد، ومنها المواقع التى تطل على كوبرى 6 أكتوبر الذى يعد من أكبر المواقع الحيوية صناعة واستثمار الإعلانات، والطرق السريعة كطريق مصر الإسكندرية الزراعى والطريق الدائرى – المنيب، ومحور 26 يوليو، كما يوجد حوالى 707 محطات قطار على مستوى الجمهورية، منها 22 محطة رئيسية فى عواصم المحافظات فى الدلتا والقناة والوجه القبلى، بخلاف الخدمات الإعلانية الأخرى التى يتم تقديمها مثل خدمة الإنترنت المجانية والمجلات والإذاعة الداخلية بالمحطات والقطارات.