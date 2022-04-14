طرحت شركة «MOT» للاستثمار والتنمية الذراع الاستثمارية لهيئة سكك حديد مصر خلال الفترة الماضية مساحة أراض تصل إلى 18.307 متر مربع موزعة على 3 مواقع مهمة لاستغلالها من جانب شركات القطاع الخاص أو الشخصيات الاعتبارية بنظام المشاركة أو حق الانتفاع.

وقال مصدر، لـ«المال»، إن الموقع الأول بمساحة 12800 متر مربع، وهى أرض حوش البضائع بالنزهة القديمة بمحافظة الإسكندرية، والثانى على مساحة 5 آلاف متر أرض الورشة القديمة بأسوان،

والأخير أرض ورشة صيانة المنشآت بمحافظة سوهاج بحرى مزلقان العارف وشرق خط السكة الحديد بإجمالى مساحة تصل إلى 507 أمتار مربعة.

وأضاف المصدر أن الشركة كثفت فى الفترة الماضية من عملية استغلال أصول السكة الحديد، لتوفير تكلفة تطوير المرفق، بعدما طرحت فى الأيام الماضية، أكثر من موقع سواء للاستثمار الإعلانى أوالعقارى، بعد تسليم بنك الاستثمار القومى أراض مقابل تسوية ديون للهيئة التى وصلت وفقًا للمعلن نحو 65 مليار جنيه.

وبدأت «النقل» منذ 2020 تنفيذ برنامج لتطوير السكة الحديد، بقيمة 56 مليار جنيه، يتضمن شراء 300 جرار و1300 عربة سكة حديد، فضلًا عن تحديث البنية الأساسية، وينفذ البرنامج من خلال قروض ميسرة من مؤسسات تمويل خارجية، والشركات المورِّدة للجرارات والعربات الجديدة.

وتعول الوزارة على أصول الأراضى الحالية فى انتشال المرفق من الخسائر، وتوفير تمويل كافٍ لعمليات التطوير والتحديث المستمرة للشبكة.

وتتولى «MOT» أيضًا استغلال حصة كبيرة من السوق الإعلانية على مستوى محافظات الجمهورية، من مواقع إعلانية قائمة وأرض فضاء بحرم السكة الحديد،

ومنها المواقع التى تطل على كوبرى 6 أكتوبر الذى يعد من أكبر المواقع الحيوية لصناعة واستثمار الإعلانات، والطرق السريعة كطريق مصر الإسكندرية الزراعى والطريق الدائرى- المنيب، ومحور 26 يوليو.

كما يوجد حوالى 707 محطات قطار على مستوى الجمهورية، منها 22 محطة رئيسية فى عواصم المحافظات فى الدلتا والقناة والوجه القبلى، بخلاف الخدمات الإعلانية الأخرى التى يتم تقديمها مثل خدمة الإنترنت المجانية والمجلات والإذاعة الداخلية بالمحطات والقطارات.