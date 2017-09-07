Mobi Guide.. أول دليل للمحمول على فيس بوك

المال – خاص كشف طارق عيد مدير العلاقات العامة بشركة المهاب جروب للهواتف المحمولة، عن إنشاء جروب على موقع " فيس بوك " يحمل اسم دليل المحمول أو Mobi Guide. وأوضح عيد لـ " المال " أن المجموعة هى الأولى من نوعها وتتلخص فكرتها فى تجميع كل شركات أجهزة المحمول ووكلائها الرسميين وأرقام تليفونات مدي

المال – خاص

كشف طارق عيد مدير العلاقات العامة بشركة المهاب جروب للهواتف المحمولة، عن إنشاء جروب على موقع ” فيس بوك ” يحمل اسم دليل المحمول أو Mobi Guide.

وأوضح عيد لـ ” المال ” أن المجموعة هى الأولى من نوعها وتتلخص فكرتها فى تجميع كل شركات أجهزة المحمول ووكلائها الرسميين وأرقام تليفونات مديرى المبيعات في كل شركة ووكيل بطريقة مبسطة تحوي اسم البراند وصورته وبيانات التواصل معه وأهم الموديلات المطروحة وفهرس مجمع لكل البراندات في أول الجروب كبوست مثبت؛ حتى يتسنى لكل التجار والعاملين بالمجال سرعة التواصل مع هذه الشركات والوكلاء وطلب أورداراتهم بطريقة سهلة ومبسطة.

وأضاف أن الفكرة لاقت نجاحا من كل الشركات والتجار وتم عمل هذا الجروب دون مقابل مادي سواء من الوكيل أو التاجر المستفيد من الخدمة فهو جروب خدمي وليس ربحيا.