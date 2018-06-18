«MM جروب» و«بي انفستمنت» تطرحان ابتكار القابضة بالبورصة خلال عامين

إجراءات زيادة رأسمال الشركة بـ100 مليون جنيه أحمد علي تخطط شركة "ابتكار" للتمويل الاستثماري لطرح حصة من أسهمها بالبورصة المصرية خلال عامين، وفقًا لعمر اللبان مدير الاستثمار بشركة "بي انفتسمنت القابضة" المالكة لـ50% من أسهم "ابتكار". وذلك في إطار خطة "ابتكار" التوسعية بمجال الأنشطة المالية غير الم

إجراءات زيادة رأسمال الشركة بـ100 مليون جنيه

أحمد علي



تخطط شركة “ابتكار” للتمويل الاستثماري لطرح حصة من أسهمها بالبورصة المصرية خلال عامين، وفقًا لعمر اللبان مدير الاستثمار بشركة “بي انفتسمنت القابضة” المالكة لـ50% من أسهم “ابتكار”.

وذلك في إطار خطة “ابتكار” التوسعية بمجال الأنشطة المالية غير المصرفية عقب استحواذها على مجموعة “تمويل القابضة” بالشراكة مع شركة TCV وشركة أكواير.

وكشف اللبان، أن “ابتكار” بدأت في السير بإجراءات زيادة رأسمالها بقيمة 100 مليون جنيه، ليصبح 375 مليون جنيه بدلًا من 275 مليون جنيه، مشيرًا إلى أنها تعتزم استغلال حصيلة زيادة رأسمالها المحتملة في تمويل توسعاتها بمجالات الأنشطة المالية غير المصرفية، من خلال إضافة أنشطة جديدة وأبرزها نشاط التخصيم.

وأوضح مدير استثمار شركة بى انفستمنت القابضة للاستثمارات المالية -المالكة لـ50% من شركة “ابتكار”- أن الأخيرة ستدرس اختراق نشاط التخصيم سواء عبر “تمويل القابضة” التابعة أو الحصول على رخصة جديدة عبر “ابتكار”.

يُذكر أن “بي انفستمنت” و”ام ام جروب” قد أعلنا عن انتهاء التحالف الثلاثي الذي يضم “ابتكار” و”تنمية كابيتال فنشرز TCV” و”أكواير للاستثمار” من عملية الاستحواذ على 87% من أسهم مجموعة “تمويل القابضة” بقيمة إجمالية 360 مليون جنيه، وتبلغ حصة ابتكار في “تمويل” نحو 37%.

وكشف اللبان، أن كلا من “بي انفستمنت” و”ام ام جروب” يخططان لطرح حصة من أسهم شركة “ابتكار” للتمويل الاستثماري بالبورصة الرئيسية خلال عامين، طبقًا لخطة الشركة المستقبلية.