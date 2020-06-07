«MG» تقود مبيعات السيارات الصينية للنمو 129% خلال 4 شهور (جراف)

لتصل إلى 7.6 ألف مركبة

قادت العلامة التجارية «MG» مبيعات السيارات الصينية للنمو بنسبة 129% لتصل إلى 7.6 ألف مركبة خلال الشهور الأربعة الأولى من العام الحالى، مقارنة بـ3.3 ألف وحدة خلال الفترة المقابلة من العام السابق، وفقًا للإحصائيات الصادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات «أميك».

اعتلت «MG» قمة مبيعات السيارات الصينية بعد أن استطاعت بيع 3.3 ألف مركبة في السوق المحلية خلال الفترة من يناير حتى أبريل الماضي.

وحلت «شيري» في المرتبة الثانية بقائمة الماركات الصينية الأكثر مبيعًا لسيارات الركوب في مصر، بإجمالى بيع 2.5 ألف سيارة، أعقبتها “بي واي دي” في المركز الثالث التى حققت بيع 1.3 ألف وحدة.

جاءت العلامة الصينية «بريليانس» في المرتبة الرابعة بعد أن تمكنت من بيع 142 سيارة، تبعتها «زوتي» في المركز الخامس بواقع 110 مركبة.

تمركزت «جيلي» في المرتبة السادسة بقائمة العلامات الصينية الأكثر مبيعًا في السوق المحلية مسجلة بيع 84 مركبة، ثم جاءت «بايك» في المركز السابع محققة بيع 34 مركبة خلال الشهور الأربعة الأولى من العام الحالى.

ويوضح الجراف التفاعلي التالي: قائمة العلامات الصينية الأكثر مبيعًا في قطاع سيارات الركوب خلال الفترة من يناير حتى أبريل الماضي:

«شيري أريزو 5» تتصدر مبيعات السيارات الصينية

ووفقًا لـ«أميك»، تصدر طراز «شيري أريزو 5» قائمة مبيعات السيارات الصينية فى السوق المحلية بعد تمكنها من بيع 1493 مركبة خلال الشهور الأربعة الأولى من العام الحالي.

حل طراز «بي واي دي F3» في المرتبة الثانية بقائمة الطرازات الصينية الأكثر مبيعًا مسجلة 1389 وحدة، أعقبتها «ام جي 5» في المركز الثالث بإجمالي بيع 1260 مركبة.

حصد طراز «إم جي ZS» في المرتبة الرابعة بعد أن حققت بيع 1125سيارة، تبعتها «شيري تيجو» في المركز الخامس بواقع 1026 وحدة.

تمركزت «إم جي RX5» في المرتبة السادسة بقائمة السيارات الصينية الأكثر مبيعًا، التي حققت بيع 571 وحدة، أعقبتها «MG 6» في المركز السابع 391 سيارة.

تمركز طراز «ريليانس V6» في المرتبة الثامنة بعد أن حققت بيع 128 مركبة، تلتها «زوتي Z100» في المركز التاسع بواقع 110 وحدة.

حلت «جيلي ايمجراند X7» في المرتبة العاشرة بقائمة مبيعات السيارات الصينية بالسوق المحلية، بإجمالى بيع 51 مركبة، خلال الشهور الأربعة الأولى من العام الحالي.

ويوضح الجراف التفاعلي، قائمة السيارات الصينية الأكثر مبيعًا في مصر خلال الشهور الأربعة الأولى من العام الحالى: