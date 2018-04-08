MG العقارية تنهى تنفيذ 55% من مشروع بلو بلو السخنة

رضوى عبد الرازق أعلنت شركة MG Developments إنجاز 55% من مشروع "بلو بلو السخنة" بشكل كامل، والمقام بحجم استثمارات تصل إلى 2 مليار جنيه، والذى تم تنفيذه على مساحة تتعدى 120 ألف متر، بمنطقة طواحين الهواء بالعين السخنة، وذلك بإعلان…

رضوى عبد الرازق

أعلنت شركة MG Developments إنجاز 55% من مشروع “بلو بلو السخنة” بشكل كامل، والمقام بحجم استثمارات تصل إلى 2 مليار جنيه، والذى تم تنفيذه على مساحة تتعدى 120 ألف متر، بمنطقة طواحين الهواء بالعين السخنة، وذلك بإعلان الانتهاء من تنفيذ 80% من المرحلة الأولى و60% من المرحلة الثانية، والبدء في تنفيذ الأعمال الخاصة بالمرحلة الثالثة منذ يناير 2018، استعداداً لتسليم وحدات المشروع بالكامل بحلول عام2021؛ مواصلة بذلك خطة إنجازاتها بتسليم المشروعات قبل المواعيد المحددة للعملاء، مع ضمان نفس الجودة والكفاءة والتفرد في التصميمات والخامات المستخدمة.

وفى هذا الإطار، صرحت آية الشناوى، مدير التطوير بشركة MG Developments، أن الشركة فخورة بحجم الإنجاز الذي تم تحقيقه في المرحلة الأولى والثانية من مشروع بلو بلو السخنة، حيث أنها قد انتهت من 80% من الأعمال الخاصة بالمرحلتين؛ استعداداً لتسليم الوحدات الخاصة بالمرحلتين الأولى والثانية من المشروع في حفل افتتاح ربيع 2019، مشيرة بذلك بأنهم في سباق مع الزمن من أجل الانتهاء من الأعمال الخاصة بالمشروع قبل المدد المعلنة للعملاء ب 24 شهر، وذلك وفق ما اعتادت أن تقدمه الشركة لعملائها في كافة مشروعاتها.

وأعربت الشناوي، عن فخر الشركة بحجم الإقبال الكبير من جانب العملاء على حجز وحدات المشروع؛ حيث تم الانتهاء من بيع 95% من المرحلة الأولى، و85% من المرحلة الثانية من المشروع، مما يعكس الثقة المتبادلة بين الشركة وعملائها بالتعاون مع أفضل الخبراء والاستشاريين، واختيار أجود المواد الخام وأنواع معينة من الأحجار وهي حجر الجيرانيت السيناوي لتزيين الوجهات؛ بشكل يضمن روعة الشكل والتصميم، وأقوى أنواع الحجارة في بناء المصاطب وهو حجر K-STONE والذي يستخدم في بناء الطرق والكباري، وكذلك الاعتماد على الأعمال الخشبية اليدوية في تنفيذ الديكورات الخاصة بالمشروع، مما يضمن الجودة في التنفيذ والتصميم وضمان تفردها عن غيرها، هذا جنباً إلى جنب مع توفير أفضل سبل فى طريقة السداد، والتى تصل إلى 9 سنوات بتقسيط يبدأ من10% والصيانة الدورية مدى الحياة على مشروعاتها المختلفة.

وأضافت مديرة التطوير بالشركة، أن MG Developments تعمل على توفير أفضل سبل الراحة والترفيه لعملائها الحاليين والمستقبليين، وإطلاق سلسلة من الأنشطة إلى جانب مشروعاتها المختلفة السياحية والعقارية، وأن الشركة قد بدأت بالفعل في خطط التسويق الخاصة بالوحدات التجارية التي يتضمنها المشروع، من مطاعم، وسوبر ماركت، وجار العمل على التفاوض مع عدة فنادق لإدارة فندق بلو بلو، وعدد من الأنشطة التجارية المهمة، بالاتفاق مع عدد من الأسماء الكبرى والماركات التجارية المتخصصة فى هذا المجال، لتوفير أفضل الخدمات لساكني المنتجع حرصاً من الشركة على راحتهم، وأن يكون “بلو بلو السخنة” منتجع سياحى عائلى متكامل.

وقد صرحت الشناوي، بأنه رغم أن المشروع لم يتم الانتهاء من جميع مراحله حتى الآن، إلا أن طبيعة الشاطئ ذاته والتي تصل مساحته إلى 30000 متر مخصصة للشاطئ فقط، والذي يتميز بطبيعة رملية تضمن استمتاع المتواجدين داخل المنتجع خلال جولتهم، جعل للمشروع قدرا كبيرا من الجاهزية والمزايا المتاحة للعملاء، حيث أنه قد شهد استقبال العديد من الاحتفاليات سواء الغنائية أو الرياضية أو الأنشطة الترفيهية خلال الأعوام السابقة، التى تم تنظيمها داخل المنتجع خلال الفترة الماضية بحضور العديد من الفنانين، وكان آخرها مهرجان للزومبا واللياقة البدنية، في إطار الأنشطة التي تعمل الشركة على توفيرها وإطلاقها داخل المنتجع.

وأشارت الشناوى، أن من أهم ما يميز المنتجع، أنه مقسم إلى 4 أجزاء رئيسية،sea view, Lake View, Blue Island, Water Front، لافتة إلى أن المنتجع مصمم بتوزيع المبانى على شكل حرف U فى مستويين الفارق بينهما 12 مترا الأمر الذي يضمن للعملاء إمكانية رؤية البحر من كل وحدة وهو ما يميزه عن غيره من باقى المشروعات المجاورة، كما أنه يضم العديد من الفيلات والشاليهات، ويضم أكبر ناد صحي، وجيم مجهز بأحدث الأجهزة الرياضية على الشاطئ مباشرة، ومركز للرياضيات المائية مما يضمن توفير سبل الترفيه والاستمتاع بكل الأنشطة وسبل الحياة بالمشروع.

وأكدت آية الشناوى، أن الشركة مستمرة فى الالتزام بتعهداتها أمام العملاء بتوفير كل التجهيزات الخاصة بالمشروع بأفضل التتشطيبات والتصميمات وبأفضل كفاءة، والوفاء بالتزاماتها بالانتهاء من الأعمال المتبقية من المشروع قبل المواعيد المعلنة، كما حدث فى المرحلة الأولى والتى تم تنفيذ 70% منها قبل الموعد الذي تم الإعلان عنه بـ 24 شهرا، وما يتم الآن العمل به فى المرحلة الثانية والثالثة”, CYAN “Azure دون أى إخلال بمواصفات الجودة والضمان، مع الالتزام بتوفير الصيانة مدى الحياة لجميع وحدات المشروع.