«ميتلايف» لتأمينات الحياة تعتزم افتتاح فرع بسوهاج العام الجاري

كشف هيثم طاهر، العضو المنتدب لشركة ميتلايف “MetLife” لتأمينات الحياة عن افتتاح فرع جديد بمحافظة سوهاج العام الجارى.

وقال طاهر إنه لا يمكن الاستغناء عن فتح فروع جديدة لشركة “MetLife” لتأمينات الحياة، لافتا إلى أن ذلك من أهم سبل التواصل الميسر للمؤمن عليهم والمستفيدين من تغطيات الشركة التأمينية.

الشركة لديها 10 أفرع جغرافية بعدد من المحافظات

وأوضح أن شركته لديها حاليا 10 فروع بمختلف أنحاء الجمهورية بجانب الدخول تدريجيا إلى عالم الرقمنة فى التأمين كجزء لايتجزأ عن خطط MetLife المستقبلية.

وأشار طاهر إلى أن MetLife لتأمينات الحياة تخدم مليون عميل حاليا تعمل جاهدة دوما للحصول على رضائهم من خلال تطوير الخدمات المقدمة بشتى الوسائل.

الإصدار الإلكترونى على قائمة أولويات الشركة مستقبلا

لذا تتضمن الخطط المستقبلية للشركة الحصول على رخصة الإصدار الإلكتروني لتسويق وبيع منتجات الشركة إلكترونياً بما يدعم استراتيجيتها للتحول الرقمي بجانب العمل على زيادة قاعدة عملائها وتعظيم محفظة الأقساط التأمينية.

وأكد العضو المنتدب للشركة على أهمية دور “التأمين البنكي ” كمحرك داعم لنمو MetLife لتأمينات الحياة بصورة كبيرة بصفته رافد مهم للغاية في نمو محفظة أقساط التأمين الفردي.

ولفت إلى أن MetLife لتأمينات الحياة تروج منتجاتها حالياً عبر 270 فرعا منتشرا بجميع أنحاء الجمهورية وستظل تكرس خبراتها التأمينية في مجال تأمينات الحياة.

أقساط متلايف تتجاوز 4 مليارات جنيه العام الماضى

وأشار إلى أن شركته حققت نتائج جيدة جدا للعام المالى الماضى، حيث تجاوزت أقساط الشركة 4 مليارات جنيه وتخطى إجمالي الأصول 9.5 مليار جنيه.

وقال إن الشركة حظيت بنمو كبير في إجمالي حقوق حملة الوثائق والتي تخطت 7 مليارات جنيه.

كما تشير المؤشرات إلى أن الشركة سددت مطالبات لعملائها تصل حوالي 2.9 مليار جنيه.