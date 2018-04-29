Meizu تفتتح 3 مراكز خدمة وتطلق هواتف بإمكانات غير مسبوقة

محمود جمال

تحت شعار “نحن الأقرب اليك” افتتحت شركة ميزو «Meizu»، الصينية المتخصصة فى انتاج الهواتف الذكية والتى تحتل المركز الخامس فى سوق الهواتف الذكية فى الصين وتعد احد اهم العلامات التجارية على المستوى العالمى، 3 مراكز جديدة لتقديم خدمات العملاء “Customers Service”.

وتقوم هذه المراكز بتقديم مجموعة من الخدمات المتكاملة أولها عرض تشكيلة من الهواتف الحالية والجديدة للشركة بجانب تقديم كافة خدمات ما بعد البيع والدعم الفنى والصيانة بالاضافة الى قطع الغيار لمكونات لجميع الهواتف الذكية لشركة “ميزو” وذلك بالتعاون مع شركه كى ام جى “KMG” الوكيل الاستراتيجي والحصرى فى السوق المصرى.

صرح بذلك كريم غنيم رئيس مجلس إدارة شركة “KMG” وقال إنه تم التركيز على افتتاح المراكز فى المحافظات التى تتضمن اكبر قاعدة من مستخدمى الهواتف المحمولة الذكية لـ “ميزو” وهى محافظات القاهرة وبالإسكندرية بالإضافة الى الجيزة وهى تمثل مجرد بداية حيث سيتم فى المستقبل مضاعفه عدد مراكز خدمة العملاء لتسهيل التواصل مع عملائنا وتلبية كافة احتياجاتهم وحضر حفل الافتتاح سامح فتحي مدير عام شركة “KMG” بجانب مشاركة وفد من شركة ” Meizu ” العالمية متمثلا في كل من دانيال مدير مبيعات الشركة العالمية وأيدي مدير منطقة الشرق الأوسط وافريقيا وحضور عدد كبير من الموزعين لهواتف شركة “ميزو” حيث نجحت الشركة فى تقديم نموذج فريد وجاد لتوفير أحدث واعلى التقنيات لمستخدمي الهواتف المتوسطة.

أكد أن هذه الخطوة تأتي ضمن استرتيجية الشركة للتوسع فى السوق المصرى للهواتف المحمولة وتلبية مختلف فئات المستخدمين، لاسيما الشباب، اذ سيتم اقامة عدد من المراكز المتكاملة بالسوق المحلى لاتاحة الفرصة للمستخدم المصرى للتعرف عن قرب على هواتف “Meizu” والتى تجمع بين عدد من المزايا أولاها التصميم الابتكارى للهواتف والذى يجمع بين جمال التصميم وسهولة الاستخدام بصورة كبيرة مع تعدد الألوان، بجانب الامكانيات والمواصفات العالية للهواتف يما يتيح تجربة اداء مثيرة وكفاءة عالية فى تلبية متطلبات كافة المستخدمين بالاضافة الى مستوى جودة عالية لكافة مكونات الهواتف بداية من الشاشة مرورا بالمعالج متعدد النواة والكامير المتميزة والبطارية التى تتيح اطول فترة ممكنه من الاستخدام حيث نجحت الشرطة فى فترة زمنية قصيرة فى ترك بصمة واضحة لها فى السوق العالمى وبناء علاقة مع عملاءها تتمير بالمصداقية الكبيرة والثقة فى كفاءة الهواتف.

وعن الفئات المستهدفه قال إن الشركة تمتلك تشكيلة واسعة ومتنوعة من الهواتف المحمولة الذكية لتلبية قطاع عريض من المستخدمين بمختلف متطلباتهم ولكن نستهدف بصورة كبيرة فئة الشباب لكونهم يبحثون دائما عن الاثارة والرغبة فى الاستمتاع بهواتفهم المحمولة لذلك نحرص على تقديم هواتف ذكية مزودة بمعالجات متعددة النواة، بما يمكنهم من تجربة مفعمة بالمتعة والقوة عند استخدام اكثر من تطبيق او ممارسة الالعاب الالكترونية او ان يكون لديهم اكثر من حساب على كل من تطبيقات التواصل الاجتماعى “الفيسبوك وكذلك الواتساب” على نفس الجهاز بدون ان يؤثر ذلك على كفاءة الاداء وسرعة معالجة البيانات بجانب تقنيه اللمس الثلاثي حيث تستخدم شركة “ميزو “تقنية” 3D Press” والتى تسمح بمستوى عالٍ من الأداء للشاشة علاوة على كاميرا بمواصفات عالية بتكنولوجى “HDR” وقادرة على تقديم درجة عاليه الوضوح للصورة تلبى شغف عشاق التصوير باستخدام الهواتف المحمولة.

