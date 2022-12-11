«MEFC» تفاوض مشغل محمول لتوريد كابلات بنية تحتية ضمن المرحلة الأولى من «حياة كريمة»

تفاوض شركة الشرق الأوسط لصناعة كابلات الألياف البصرية (MEFC) أحد مشغلى شبكات المحمول فى مصر لتوريد حلول بنية تحتية فى المرحلة الأولى لمشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

قال حسام المواز، مدير المبيعات بالشركة، إن «الشرق الأوسط» تأسست فى العاصمة السعودية الرياض عام 1995 بالشراكة مع «Fiber Core» الأمريكية وفوجيكورا اليابانية المتخصصتين فى تصنيع كابلات الفايبر .

وتسعى وزارة الاتصالات لإنشاء الشبكات الأرضية فى مدن حياة كريمة اعتمادًا على أحدث تقنيات كابلات الألياف الضوئية، باستثمارات تصل إلى 5.8 مليار جنيه، بهدف إتاحة خدمات الإنترنت فائق السرعة لكل المؤسسات والجهات الحكومية، فضلًا عن تمكين المواطنين من حصولهم على خدمات مصر الرقمية.

وأوضح «المواز» فى تصريحات لـ«المال» أن مصنع الشركة بالمملكة تبلغ طاقته الإنتاجية نحو 72 ألف كيلومتر من كابلات الألياف البصرية سنويًا، ما يعادل 6000 كيلومتر شهريًا.

فى سياق متصل، لفت إلى أن «الشرق الأوسط» بدأت عملها بمصر عام 2020 وتمتلك حصة مؤثرة فى أحد المصانع المحلية المتخصصة فى إنتاج مكونات تصنيع الألياف الضوئية fiber optic ، موضحًا أن نسبة المكون المحلى فى منتجات شركته فى السوق المحلية تصل إلى %70.

وأشار إلى أن شركته لديها خطة للنهوض بفكرة توطين صناعة كابلات الألياف البصرية خلال الفترة المقبلة، لما تتمتع به السوق من مزايا تنافسية ومقومات استثمارية واعدة – على حد قوله .

يذكر أن السوق المصرية يعمل بها أكثر من لاعب فى نشاط تصنيع كابلات الإلياف الضوئية، منها مجموعة هايتكنوفل.

كما تعتزم مجموعة «بنية» التشغيل التجريبى لمصنعها فى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بالشراكة مع الهيئة العربية للتصنيع وشركة كورنينج العالمية خلال الربع الأول من 2023، بطاقة إنتاجية متوقعة تصل إلى 25 ألف كيلو، ترتفع تدريجيًا إلى 40 ألف كيلو، على أن يتم توجيه %40 من الإنتاج لاحتياجات السوق المصرية.