Media Sci تنافس على قياس نسب مشاهدة الفضائيات

تعتزم شركة «Media Sci»، إصدار تقرير بحوث عن أعلى 10 قنوات متابعة، من إجمالى 38 قناة تليفزيونية فى مصر «internet tv analysis»، خلال مايو الجارى، اعتمادا على أراء المشاهدين عبر مواقع التواصل الاجتماعى، الخميس المقبل.

وقال مصطفى أبو جمرة، رئيس الشركة، إن التقرير أعد بواسطة نظام إلكترونى طورته «Media Sci» لمدة 18 شهرًا بواسطة 6 مطورين مصريين، يعرف باسم «big brother» ويعتمد على تحليل البيانات، وتنقيتها، وتصنيفها إلى 7 فئات مختلفة، بناء على نمط حياة المشاهدين، كما يشتمل أيضا على قواميس متخصصة تناسب العاملين فى كل قطاع.

وأوضح أبو جمرة لـ«المال»، أن التقرير سيحدد التفاصيل المتعلقة بهذه القنوات، سواء تحديد هوية المشاهدين، وأنسب الأوقات التى يفضلهونها للمتابعة، وأنماطهم الحياتية، والانفعالات التى يشعرون بها عند متابعة قناة، أو برنامج، منها فرح وكراهية وخوف، وتحليل الأسباب وراء مشاهدة قنوات بعينها دون أخرى، وأكثر الموضوعات المثيرة لانبتاه المشاهدين.

وأضاف أن التقرير يحتوى على مؤشر يقيس مدى مصداقية مقدمى البرامج، وتخطط الشركة إلى طرح تقرير يومى بعد ذلك فى رمضان، وتحليل بيانات مواقع الـ «dark data»، فى مرحلة لاحقة، التى تشهد إجراء صفقات غير قانونية، مثل تجارة السلاح والمخدرات.

ولفت إلى أن فريق العمل بدأ فى جمع البيانات، منذ بداية مايو، وحتى يوم 23 من الشهر نفسه، لافتا إلى أن %85 من المعلومات التى تقوم بتجميعها أجهزة المخابرات عالميًا، تحصل عليها من شبكة الإنترنت، فيما يسمى بـ «open source intelligence».

ونوه أن النظام يشتمل على تحليلات، وتقارير، ومعدلات إحصائية، لا تزيد نسبة الخطأ عن 1 أو 2 %، مقدرًا عدد مستخدمى الإنترنت النشطين فى مصر، 35 مليون مستخدم، كما يوجد 3 ملايين تعليق لحظى، عبر مواقع السوشيال ميديا، عن توجهات المشاهدين تجاه برامج حوارية «توك شو»، أو منوعات، أو مسلسلات، أو مقدمى برامج، ما يساعد المعلنين فى تحديد الوجهة الإعلانية المناسبة، واتخاذ القرار السليم.

وتابع أن النظام يصفى هذه التعليقات، بعكس تقارير شركات البحوث التسويقية الأخرى، التى تكتفى بإجراء من 300 إلى 500 مكالمة هاتفية، لمعرفة تفضيلات الجماهير دون مراعاة مصداقية السؤال المطروح.

وأضاف أنه من المتوقع حسب الدراسات، وصول حجم سوق الإعلانات خلال شهر رمضان، إلى 2.5 مليار جنيه، وبالتالى فإن التقرير سيرفع درجة وعى المسوقين، كما يساعد المنتجين وصناع السينما، من صياغة دراما تتناسب مع احتياجات المشاهدين «data driven drama» مثلما هو الحال بالنسبة لمنصة مشاهدة التليفزيون حسب الطلب.

يذكر أن «Media Sci» تأسست عام 2011، وتعمل فى حلول التسويق الرقمى «ditigal media agency»، وتمتلك مكتب بالقاهرة والإمارات، وتضم محفظة عملاء من قطاعات البنوك، وشركات التأمين والاتصالات، والسيارات، والمنتجات الاستهلاكية، ومنها بيجو، ووادى دجلة، وعامر جروب، وترافكو مصر.

