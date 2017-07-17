MCV تستهدف توريد 100 أتوبيس لمواصلات مصر

شريف عيسىكشف عمرو نصار، مدير عام صناعة وسائل النقل MCV، مصنع أتوبيسات مرسيدس، عن استهداف الشركة توريد 100 أتوبيس لشركة مواصلات مصر، خلال الفترة المقبلة.وتعد شركة مواصلات مصر إحدى الشركات المعنية بتقديم خدمات النقل الجماعى فى القاهرة الكبرى، باستثمارات مصرية إماراتية، والتى تسعى لإقامة أول مشرو

شريف عيسى

كشف عمرو نصار، مدير عام صناعة وسائل النقل MCV، مصنع أتوبيسات مرسيدس، عن استهداف الشركة توريد 100 أتوبيس لشركة مواصلات مصر، خلال الفترة المقبلة.





وتعد شركة مواصلات مصر إحدى الشركات المعنية بتقديم خدمات النقل الجماعى فى القاهرة الكبرى، باستثمارات مصرية إماراتية، والتى تسعى لإقامة أول مشروع في مصر لإنشاء شبكة ذكية مكيفة.

وأشار نصار إلى أن الفترة الماضية شهدت تسليم 16 أتوبيسًا لمواصلات مصر، وأن الفترة المقبلة ستشهد تسليم باقى الدفعات، لافتًا إلى أن الخطوة تمثل بداية جيدة فى مجال مشاركة القطاع الخاص فى مجال توفير خدمات النقل الجماعى العالى الجودة بأسعار ملائمة.

وتوقَّع أن تشهد الفترة المقبلة زيادة إقبال المواطنين من مالكى سيارات الركوب على وسائل النقل العام بعد الزيادات اﻷخيرة التى أعلنتها الحكومة للوقود من بنزين وسولار.

وتابع أن الزيادة على خدمات النقل العام تتطلب إعلان الهيئة مناقصات جديدة بهدف إحلال وتجديد أسطولها، وزيادة أعداده استيعاب المستخدمين الجُدد له، مؤكدًا أنه بات من الضرورى زيادة أسطول النقل العام بنسبة 20%.

وعن إمكانية تدشين MCV شركة مماثلة لمواصلات مصر، قال نصار إن التجربة تم إجراؤها بالفعل منذ ما يقرب من 15 عامًا خلال فترة رئاسة الدكتور أحمد نظيف لمجلس الوزراء، ولم يُكتب لها النجاح آنذاك، لذا قررت الشركة الاهتمام بتطوير صناعة اﻷتوبيسات بشتى فئاتها بما يتناسب مع مواصفات السوق المصرية، وهيئة النقل العام، مع إمكانية نقل خبرات الدول اﻷجنبية فى مجال تطوير أسطول وخدمات النقل العام.