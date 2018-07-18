«MCS» و«مينى ماكس» تتنافسان على بوابة «حكومة غانا»

محمود جمالتعكف شركتا الشرق الأوسط لحلول الاتصالات «MCS» و«مينى ماكس» للتطبيقات الإلكترونية، على دراسة شروط المناقصة العالمية التى طرحتها حكومة غانا فى يونيو الماضى، لتطوير وإنشاء بوابة إلكترونية.وقال د.عصام الجوهرى، رئيس مجلس إدارة «مينى ماكس»، إن إدارة المشرو

محمود جمال

تعكف شركتا الشرق الأوسط لحلول الاتصالات «MCS» و«مينى ماكس» للتطبيقات الإلكترونية، على دراسة شروط المناقصة العالمية التى طرحتها حكومة غانا فى يونيو الماضى، لتطوير وإنشاء بوابة إلكترونية.

وقال د.عصام الجوهرى، رئيس مجلس إدارة «مينى ماكس»، إن إدارة المشروعات بالشركة تدرس حاليا كل تفاصيل المناقصة، وشروط التقدم إليها، بالإضافة إلى تكلفتها والعوائد المتوقعة منها، بجانب فرص الاستثمار المتاحة فى غانا.

وأوضح لـ«المال» أن «مينى ماكس» ستحسم قرار المشاركة من عدمه خلال الأسبوع المقبل، مؤكدا أن الشركة لديها خبرات هائلة فى تنفيذ حلول وتطبيقات الحكومة الإلكترونية فى أسواق الخليج وجنوب أوروبا.

وأكد طارق شبكة، رئيس مجلس إدارة «MCS»، أن الشركة تتنافس بقوة على تنفيذ المشروع، خاصة وأنها تمتلك سابقة عمل جيدة فى تقديم حلول أمن المعلومات ومراكز البيانات الضخمة، وستنتهى من دراسة تفاصيل المناقصة والمخاطر المحيطة بها خلال أيام.

يشار إلى أن المشروع يستهدف الربط الإلكترونى بين وحدات المحليات والمرافق الحكومية، بالإضافة إلى تنفيذ مركز عمليات لإدارة البوابة وحمايتها من التهديدات، بالتزامن مع تطور الهجمات الإلكترونية عبر الشبكة العنكبوتية.

وتشمل المناقصة 3 أقسام ممولة بالكامل من البنك الدولى، ومن حق الشركات المشاركة فى قسم واحد، أو جميعها، علما بأن باب التقديم مفتوح حتى 31 يوليو الجارى.

وبحسب بنود المناقصة التى أعلنتها الحكومة الغانية، وانفردت «المال» بنشرها الشهر الماضى، فإن مقدم العرض يجب أن يكون قد نفذ خلال آخر 5 سنوات مشروعا مشابهًا باستثمارات لا تقل عن مليونى دولار، مع توافر خبرة لا تقل عن 5 سنوات فى صيانة وتركيب شبكات كابلات الألياف الضوئية «الفايبر أوبتك»، وأنظمة الاتصالات الرئيسية.