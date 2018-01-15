MCS نستهدف 6 ملايين دولار تعاقدات مع جونيبر الأمريكية

❏ نخطط للتوسع فى كينيا وأوغندا.. وتداول العملات الرقمية يشبه «القمار» ❏ تجميد نشاط مكتب قطر بعد تأزم العلاقات مع الدوحة ❏ مذكرتان لوزارتى الاتصالات والمالية لاستثناء الحلول الأمنية من الجمارك ❏ 60 مليون دولار حجم سوق أمن المعلومات نهاية العام محمود جمالتستهدف شركة الشرق الأوسط ل

❏ نخطط للتوسع فى كينيا وأوغندا.. وتداول العملات الرقمية يشبه «القمار»

❏ تجميد نشاط مكتب قطر بعد تأزم العلاقات مع الدوحة

❏ مذكرتان لوزارتى الاتصالات والمالية لاستثناء الحلول الأمنية من الجمارك

❏ 60 مليون دولار حجم سوق أمن المعلومات نهاية العام



محمود جمال

تستهدف شركة الشرق الأوسط للاتصالات «MCS»، تنفيذ تعاقدات خلال العام الحالى، لصالح شركة جونيبر نتوركس الأمريكية، لحلول وأنظمة الشبكات بالسوق المحلية، بقيمة 6 ملايين دولار.

قال طارق شبكة، رئيس مجلس إدارة MCS، إنها وقعت اتفاقية مع جونيبر قبل نهاية 2017، بهدف فتح أفاق استثمارية بين الجانبين، ليصل إجمالى عدد العلامات التجارية التى تمثلها الشركة فى مصر إلى 12 علامة، وتخطط لاقتناص توكيل أو اثنين جديدين المرحلة المقبلة.

كشف شبكة لـ«المال»، عن اعتزام الشركة التوسع فى السوقين الكينية، والأوغندية، مرحلة أولى خلال مارس المقبل، عبر التعاقد مع موزعين، ضمن خطتها التوسعية للتواجد فى أسواق القارة السمراء، وعقدت مؤخرا سلسلة من الاجتماعات مع سفراء أفارقة لاستكشاف الفرص المتاحة فى مجال أنظمة تأمين شبكات الاتصالات.

وأضاف أن MCS تسعى إلى تحقيق نموًا فى حجم أعمالها خلال العام الحالى، تدور نسبته بين 30 و40 %، مشيرا إلى أن الشركة جمدت نشاطها فى السوق القطرية، بعد توتر العلاقات السياسية بين مصر والدوحة، وتدير حاليا عمليات داخل السعودية.

أضاف أن مقر الشركة انتقل من مدينة نصر إلى التجمع الخامس، وافتتحت الشركة مكتبا فى منطقة برج العرب التكنولوجية، ليكون مركزًا للبحث والتطوير «R&D» ويضم 5 موظفين.

أكد أن شركته تقدمت بمذكرة إلى وزيرى الاتصالات والمالية، لمراجعة قرار مصلحة الجمارك، بشأن فرض %20 رسوم جمركية على الحلول الأمنية المستوردة، نظرا لتصنيفها بالخطأ، ضمن أجهزة الرسيفر، ولاقت المسألة ترحيب من ياسر القاضى، وزير الاتصالات، بينما تنعدم نهائيا على منتجات الشبكات.

توقع “شبكة”، وصول حجم سوق حلول أمن المعلومات فى مصر خلال العام الحالى إلى 60 مليون دولار، ترتفع إلى 100 مليون مع تزايد دور التكنولوجيا فى تنفيذ المشروعات القومية الكبرى، منها العاصمة الإدارية الجديدة ومحور قناة السويس الجديدة.

رجح تحسن الأوضاع الاقتصادية بالبلاد، بعد استقرار سعر صرف الدولار، لافتا إلى أن البترول والحكومة كانا من أكثر القطاعات الاقتصادية، إنفاقاً على تكنولوجيا المعلومات خلال العام الماضى.

اعتبر أن الشركات التى استطاعت تجاوز الأزمات الاقتصادية المتلاحقة على مدار العاميين الماضيين، قادرة على البقاء والتماسك فى 2018، مشددا أنه ضرورى تذليل البيروقراطية الإدارية، التى تواجهها عند قرار التوسع خارجيا، وافتتاح مكاتب لها بأسواق جديدة.

رأى “شبكة”، أن اتجاه العالم صوب تداول العملات الرقمية المشفرة، منها “البيتكوتن” أصبح أمرًا خطيرًا، لأنها غير محدد المعطيات، وليس لها أصول ملموسة، ولا يوجد هامش ربح تتحرك خلاله، وتشبه إلى حد كبير لعبة القمار، وتعتمد على آليات العرض والطلب، مقابل نسبة عمولة محددة مسبقا بين الطرفين.

يذكر أن «MCS» تأسست فى 2005، من أبرز العلامات التجارية التى تعاقدت على حقوق وكالتها بمصر كلا من «SUPER MICRO COMPUTER» الأمريكية المتخصصة فى إنشاء مراكز «الداتا سنتر» موزع حصرى لمنتجات الشرق الأمريكية فى مصر، ووسط وشمال أفريقيا، وشركتى «آريستا» و«فورث بوينت» الأمريكيتين فى مجال حلول مراكز البيانات والحوسبة.