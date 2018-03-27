MCS: مؤتمر مستقبل مراكز البيانات ينقل أفكار الصناعة لمصر

محمد فتحىقال طارق شبكة من شركة MCS الرائدة في مجال مراكز البيانات وأمن المعلومات والشريك الاستراتيجي في مصر لعدد من العلامات التجارية العالمية، إن مؤتمر مستقبل صناعة مراكز البينات فى مصر سيكون له تأثير مباشر على نقل أفكار الصناعة إلى مصر، بحيث يكون لها دور فعال وتتميز بمنافسة سعرية كبيرة فى الشرق

محمد فتحى

قال طارق شبكة من شركة MCS الرائدة في مجال مراكز البيانات وأمن المعلومات والشريك الاستراتيجي في مصر لعدد من العلامات التجارية العالمية، إن مؤتمر مستقبل صناعة مراكز البينات فى مصر سيكون له تأثير مباشر على نقل أفكار الصناعة إلى مصر، بحيث يكون لها دور فعال وتتميز بمنافسة سعرية كبيرة فى الشرق الأوسط ككل.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي التحضيري للاعلان عن تفاصيل فعاليات المؤتمر السنوي الثاني (مستقبل صناعة مراكز البيانات العملاقة) في مصر والشرق الاوسط.

أضاف أن شركته من الشركات المهتمة بشكل خاصة بمجال تأمين وصناعة مراكز البيانات، ووأنها مهتمة بان يكون لها ددول فى تطور مراكز البيانات بمصر.

وقال محمد طنطاوى مدير عام دلى ام سى فى مصر وليبيا، مؤتمر مستقبل صناعة مراكز البيانات العملاقة الذى سينعقد فى مصر ابريل المقبل سيدعم وجود فرص استثمارية جديدة فى مجال صناعة مراكز البيانات فى مصر، مؤكدا أن مصر من اهم الاسواق لدى شركته، إذ وصلت معدلات النمو فى السوق المصرية إلى 30% خلال العام الماضى.

وقال هشام عبد الفتاح المدير الاقليمى لشركة GPX إن شركته تقوم بتشغيل مركزى بيانات فى السوق المصرية بمصر الجديدة والتجمع، مؤكدا أن وجود الكابلات البحرية بمصر يحول مصر لسوق واعد فى هذا المجال.