MCS تنفذ شبكة تأمين بيانات لجهات حكومية بقيمة 40 مليون جنيه

محمود جمال

تستهدف شركة «MCS» لحلول تكنولوجيا المعلومات بناء شبكة تأمين بيانات لصالح بنكين وجهتين حكوميتين بالسوق المحلية، باستثمارات 58 مليون جنيه.

وقال طارق شبكة، رئيس مجلس إدارة الشركة، إنها تعكف حاليا على دراسة الاستراتيجية الأمنية الخاصة بالعملاء الجدد من أجل التعرف على طبيعة عملياتهم التشغيلية، ونوعية أجهزة حماية أمن المعلومات المتاحة لديهم، ومن المرجح الانتهاء منها خلال شهرين، يليها مرحلة تجريب حلول الشركة، فيما يعرف باسم «POC »خلال شهر.

وأوضح لـ«المال» أن تكلفة تنفيذ حلول أمنية للجهتين الحكوميتين تقدر بحوالى 40 مليون جنيه، فيما تصل إلى 18 مليونا بالنسبة للبنكين، لافتا إلى أن الشركة نفذت منذ فترة مشروعا مشابها لإحدى الشركات العاملة فى حلول تكنولوجيا الحوسبة السحابية بتكلفة 12 مليون جنيه.

وأكد أن «MCS» أبرمت مؤخرا اتفاقيتين مع شركتى «آريستا» و«فورث بوينت» الأمريكيتين فى مجال حلول مراكز البيانات والحوسبة، لتمثلهما فى مصر كوكيل، كما تسعى أيضا إلى ضم وكالة علامة تجارية أمريكية أخرى إلى محفظة حلولها خلال الشهرالحالى، ضمن خطتها لتحقيق نمو فى مبيعاتها بنهاية العام، بنحو 60 إلى 70 %.

وأضاف أن الشركة أسست مقرا جديدا لها فى التجمع الخامس، على 1500 متر مربع، بتكلفة 12 مليون جنيه كبديل عن مكتبها بمدينة نصر، وتدرس التوسع فى إحدى الدول الأفريقية بداية 2018.

يذكر أن «MCS» تأسست فى 2005، وأنشأت خلال يناير 2016 ذراعا استثمارية لها فى قطر، تحت اسم «OMCS»، بالشراكة مع مستثمر إستراتيجى بالدوحة، يعمل فى مجال تكنولوجيا المعلومات، وتتولى إدارة عمليات التشغيل والصيانة، والدعم الفنى للمشروعات بأسواق الخليج من مصر، فيما يختص الشريك بالمهام الإدارية.