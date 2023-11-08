«MCS» تعلن مشاركتها في معرض ومؤتمر بلاك هات الشرق الأوسط وأفريقيا 2023

أعلنت شركة الشرق الأوسط لخدمات تكنولوجيا المعلومات MCS، الموزع والشريك الاستشاري الإقليمي لحلول ومنتجات الأمن السيبراني في مصر والقارة الإفريقية اليوم عن مشاركتها ضمن الجناح المصري الذي ينظمه الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بالشراكة مع شركة Dispatch مصر في معرض، ومؤتمر بلاك هات الشرق الأوسط وأفريقيا Black Hat Middle East and Africa 2023 المتخصص في مجال الأمن السيبراني، وينظمه الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز بالتعاون مع شركة إنفورما، وذلك في الفترة من 14-16 نوفمبر الحالي في العاصمة السعودية، الرياض، بمركز واجهة الرياض للمعارض والمؤتمرات.

وصرح الدكتور أحمدعبدالحافظ نائب رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لشئون الأمن السيبراني قائلاً : “إننا سعداء بالمشاركة المصرية التي ستتيح للسوق السعودية التعرف عن قرب على الرؤية الحكومية المصرية الطموحة في مجال صناعة الأمن السيبراني، إضافة إلى إن هذا الحدث المتميز يعد فرصة جيدة لإلقاء الضوء على الخبرات المصرية ومجهودات القطاع الخاص للشركات المشاركة مثل MCS في دعم الصناعة التي أصبحت مكوناً رئيسياً في منظومة التحول الرقمي وأحد خطوات الوصول لأهداف التنمية المستدامة “.

وأضاف :” إن مشاركتنا في معرض ومؤتمر بلاك هات الشرق الأوسط وأفريقيا 2023 تأتي إنطلاقاً من إدراكنا الكامل لأهمية التواجد في المحافل الإقليمية التي من شأنها أن تتيح لكل العاملين في مجال الأمن السيبراني بمصر فتح أسواق جديدة للخدمات والاستشارات ونقل المعرفة المحلية وتبادل الخبرات البشرية والتعرف على الإتجاهات الحديثة في الصناعة”.

وفي سياق متصل، أعرب المهندس طارق شبكة رئيس مجلس إدارة شركة MCS عن بالغ سعادته بهذه المشاركة قائلاً :” إننا فخورون بالمشاركة في أعمال الدورة الثانية من معرض ومؤتمر بلاك هات الشرق الأوسط وأفريقيا تحت مظلة الجناح المصري الذي ينظمه الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات NTRA .

وأوضح أن هذا التوجد يعكس العناية الخاصة الذي يحظى بها قطاع الأمن السيبراني في مصر وحرص كافة القائمين عليه لمتابعة أحدث المستجدات العالمية والوقوف على المتغيرات المتلاحقة في مجال الأمن السيبراني ونقل الخبرات المحلية والمجهودات الحكومية في رسالة إقليمية تعكس مستقبل التنمية هذه الصناعة”.

وأضاف: “إننا حرصنا على المشاركة لبحث الفرص الإستثمارية الجديدة المتاحة في السوق السعودي الذي يعد أحد أكبر أسواق المنطقة في مجال الأمن السيبراني ، حيث تشير التوقعات العالمية إلى نمو هذه الصناعة لتصل لـ 5.6 مليار دولار بحلول نهاية عام 2023، وذلك بفضل دعم تعزيز البنية التحتية الرقمية والتحول الرقمي ضمن رؤية السعودية 2030 ، موضحاً إننا اليوم أمام تجربة متميزة تتيح لنا نقل خبراتنا التقنية التي استمرت أكثر من 15 عاماً في هذه الصناعة لخارج القارة الأفريقية والتوسع في مختلف دول المنطقة العربية بوجه عام والسوق السعودي بوجه خاص”.

تجدر الإشارة إلى أن معرض ومؤتمر بلاك هات الشرق الأوسط وأفريقيا Black Hat Middle East and Africa 2023 يعقد للعام الثاني على التوالي ويعد منصة متكاملة تضم باقة مختلفة من الأنشطة والفعاليات المتخصصة في مجال الأمن السيبراني مثل ورش العمل والجلسات النقاشية واستعراض لرؤى تطوير الأعمال الإستراتيجية.

ومن المقرر أن يجذب خلال الدورة المقبلة أكثر من 40.000 متخصص و300 عارض ومتحدث من مختلف دول المنطقة .