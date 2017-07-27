MCS تستثمر في المنطقة التكنولوجية ببرج العرب

أعلنت MCS العاملة في مجال أمن المعلومات وحلول مراكز البيانات والشريك الاستراتيجي للعديد من العلامات التجارية العالمية، اليوم، عن التوسع بافتتاح فرعها الجديد في المنطقة التكنولوجية ببرج العرب بالإسكندرية، وذلك التزامًا منها بزيادة الاستثمار في أحد أهم المجالات التقنية التي تتيح مزيدًا من القدرات التنافسية لقطاع الأعمال من خلال تطوير منظومة التشغيل لدى العديد من القطاعات الرئيسية والمؤسسات الحكومية ورفع القدرات الفنية للمتخصصين من الكوادر البشرية المصرية، بالإضافة إلى جذب أنظار المستثمرين للفرص الحقيقية المتاحة في قطاع المعلومات المصري.

ومن المقرر أن تتضمن الاستراتيجية المستقبلية لفرع MCS الجديد والمخصص للتدريب، عددًا من المحاور الأساسية أهمها البرامج التدريبية لرفع قدرات الكوادر البشرية المتخصصة على أحدث ما توصلت إليه الشركات العالمية في مجالات أمن المعلومات والحلول والتطبيقات الذكية لصناعة مراكز البيانات التي تعد أحد أبرز الحلول التكنولوجية المبتكرة في الإدارة الذكية لكل قطاعات الأعمال، كما ستعكف الشركة على الاستثمار في مجالات البحث والتطوير اعتمادًا على فريق متميز من المطورين المحليين من المتخصصين والخريجين، في خطوة جديدة تبرهن على المميزات الفنية التنافسية للكوادر المحلية القادرة على مواكبة المتغيرات العالمية وتلبية متطلبات سوق العمل.

وتعليقًا على هذا البيان أعرب المهندس طارق شبكة، رئيس مجلس إدارة شركة MCS، عن بالغ سعادته بهذه الخطوة، قائلًا: “إننا نؤمن بأهمية دورنا التنموي في تعزيز مكانة مصر على الخريطة العالمية لصناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وذلك عبر رفع وتطوير مهارات الكوادر البشرية وتأهيلهم للمنافسة العالمية مما سينعكس على معدلات نمو القطاع مستقبلًا، بالإضافة إلى أننا نعي أهمية تبني رؤية متكاملة للبحث والتطوير لمواكبة متطلبات قطاعات الأعمال المختلفة في السوق المصرية”.

وأضاف: “نعمل حاليًّا في MCS على بحث سبل التعاون المشتركة مع عدد من الجامعات المصرية؛ لتعظيم الاستفادة من الخريجين في مختلف المجالات الهندسية للالتحاق بالمركز الجديد”، مشيرًا إلى أن “رأب الفجوة بين أدوات ومهارات الخريجين واحتياجات سوق العمل بات إحدى المبادرات الرئيسية لتحقيق التنمية المجتمعية، خاصة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات”.

يذكر أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات كانت قد دشنت شركة واحات السيليكون لتنفيذ رؤيتها الطموح التي تستهدف إنشاء 7 مناطق تكنولوجية في مختلف مناطق الجمهورية، منها مدينة برج العرب بمحافظة الإسكندرية 30 فدانًا، ومدينة السادات بمحافظة المنوفية 50 فدانًا، ومدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية 85 فدانًا، ومدينة بنى سويف الجديدة بمحافظة بنى سويف 50 فدانًا، ومدينة أسيوط الجديدة بأسيوط 44 فدانًا، ومدينة أسوان الجديدة بأسوان ومحافظة دمياط.