MBC مصر تنقل فعاليات الاحتفال بتأهل الأخضر لكأس العالم

محمد فتحى:أعلنت قناة "MBC مصر" عن أنها ستقوم بنقل الحفل الغنائي الضخم الذي يقام احتفاء بتأهل المنتخب السعودي "الأخضر" إلى كأس العالم في روسيا – 2018، تحت عنوان #تكريم الأخضر على شرف نجوم المنتخب، وذلك عبر برمجة خاصة في سهرة الليلة الإثنين اعتبارا من السادسة مساء.يأتي هذا الحفل كثمرة

محمد فتحى:

أعلنت قناة “MBC مصر” عن أنها ستقوم بنقل الحفل الغنائي الضخم الذي يقام احتفاء بتأهل المنتخب السعودي “الأخضر” إلى كأس العالم في روسيا – 2018، تحت عنوان #تكريم الأخضر على شرف نجوم المنتخب، وذلك عبر برمجة خاصة في سهرة الليلة الإثنين اعتبارا من السادسة مساء.

يأتي هذا الحفل كثمرة تعاون بين “الهيئة العامة للترفيه” و”الهيئة العامة للرياضة”، ويهدف لإيصال رسالة دعم ومؤازرة جماهيرية للمنتخب السعودي، علماً بأن هذا هو التعاون الثاني بين الهيئتين اللتين نظمتا حفلاً غنائياً خاصاً بمناسبة اليوم الوطني الـ87 للمملكة العربية السعودية في سبتمبر الماضي.

ويقام حفل #تكريم الأخضر” الغنائي الفني الضخم على مسرح قاعة “الصالات الخضراء” في الرياض، والذي يتسع لنحو 4 آلاف شخص، و يحييه فنان العرب محمد عبده، وعبادي الجوهر، وراشد الماجد، ورابح صقر، بمشاركة الفرقة الموسيقية العالمية “2Cellos” وبحضور نخبة من نجوم الكرة العالميين، الحاليين والسابقين، يتقدمهم كريستيانو رونالدو، ودروجبا، ولويس فيجو.