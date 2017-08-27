MBC مصر تعلن عن برامجها فى الأضحى

محمد فتحى:

كشفت قناة “MBC مصر” عن خريطتها البرامجية لعيد الأضحى، والتى ستعرض من خلالها مجموعة من البرامج والمسرحيات والأفلام الكوميدية المتنوعة عبر قناتيها الأولى والثانية “MBC مصر”، و”MBC مصر2” بداية من يوم “الخميس” المقبل.

وتبدأ القناة تغطيتها لعيد الأضحى بنقل وقفة عرفات على الهواء مباشرة فى العاشرة صباحاً، وتعرض أيضاً في العاشرة مساءً فيلم “الرسالة” بطولة عبد الله غيث، ومني واصف وإخراج مُصطفي العقاد.

أما على مدار أيام العيد فسوف تعرض قناة “MBC مصر” يومياً فى الثالثة عصراً حلقات مُجمعة خاصة من الدراما التاريخية المميزة “عمر”، كما تعرض يومياً في الثانية عشر منتصف الليل فيلم عربي كوميدي، و تعرض “الخميس” فيلم “جوازة ميري” بطولة ياسمين عبد العزيز، وحسن الرداد، وكريم محمود عبد العزيز، و”الجمعة” فيلم “حماتي بتحبني” بطولة حمادة هلال، وميرفت أمين، و”السبت” فيلم “سيما علي بابا” بطولة أحمد مكي، وإيمي سمير غانم، و”الأحد” فيلم “صنع في مصر” بطولة أحمد حلمي، وياسمين رئيس، و”الإثنين” فيلم “زنقة ستات” بطولة حسن الرداد، وإيمي سمير غانم، وآيتن عامر.



وتعرض قناة “MBC مصر” يومياً فيلم أجنبي في العاشرة مساءً، و تعرض يوم “الجمعة” فيلم “سقوط البيت الأبيض” بطولة مورجان فريمان، وجيرارد بتلر، وأنجيلا باسيت، وتعرض يوم “السبت” فيلم “ولفرين” بطولة هيو جاكمان، وتاو أوكاموتو، وتعرض “الأحد” فيلم “تيد” بطولة مارك والبرج، وميلا كونيس، وتعرض “الإثنين” فيلم “موسم القتل” بطولة جون ترافولتا، وروبرت دي نيرو.



أما قناة “MBC مصر2” فسوف تعرض يومياً فيلم عربي في العاشرة مساءً، و تعرض “الخميس” فيلم “على جثتي” بطولة أحمد حلمي، وغادة عادل، و”الجمعة” فيلم “نظرية عمتي” بطولة حسن الرداد، وحورية فرغلي، و”السبت” فيلم “حلم عزيز” بطولة أحمد عز، ومي كساب، وشريف منير، و”الأحد” فيلم “ريكلام” بطولة غادة عبد الرازق” ورانيا يوسف.



كما تعرض القناة “MBC مصر2” يومياً فيلم هندي في الواحدة ظهراً، ويُعاد في الثانية عشر منتصف الليل، و تعرض “الجمعة” فيلم “هيماتوالا” بطولة تمانا بهاتيا، وأجاي ديفجان، وتعرض “السبت” فيلم “جبار” بطولة أكشاي كومار وشروتي حسن، وتعرض “الأحد” فيلم “ثنائي اختارهم الرب” بطولة شاروخان، وأنوشكا شارما، وتعرض “الأحد” فيلم “جولي أل بي” بطولة أرشد وارثي، وسوراب شوكلا، وتعرض “الإثنين” فيلم “الصورة القذرة” بطولة فيديا بالان، وعمران هاشمي.



وتعرض قناة “MBC مصر2” خلال أيام العيد مجموعة متنوعة من المسرحيات الكوميدية يومياً في الثالثة عصراً، وتعرض “الجمعة” مسرحية “ماما أمريكا” بطولة محمد صبحي، وهناء الشوربجي، وتعرض “السبت” مسرحية “بهلول في إسطنبول” بطول سمير غانم وإلهام شاهين”، وتعرض “الأحد” مسرحية “حكيم عيون” بطولة علاء ولي الدين وكريم عبد العزيز وأحمد حلمي، وتعرض “الإثنين” مسرحية “الجوكر” بطولة محمد صبحي وهناء الشوربجي.



وستواصل قناة “MBC مصر” خلال أيام عيد الأضحي، عرض الحلقات اليومية من مسلسلاتها الدرامية المختلفة، و تعرض مسلسل “القيصر” بطولة يوسف الشريف، وريهام عبد الغفور، الساعة التاسعة مساءً، ومسلسل “مولانا العاشق” بطولة مصطفي شعبان وعلي ربيع الساعة الثامنة مساءً، ومسلسل “خطوط حمراء” بطولة أحمد السقا ورانيا يوسف فى السادسة مساءً، كما تواصل قناة “MBC مصر2” أيضاً عرض مسلسل “ابن حلال” بطولة محمد رمضان ووفاء عامر الساعة 5 مساءً، ومسلسل “أريد رجلا” بطولة إياد نصار وأحمد عبد العزيز فى الـ 6 مساءً.





