MBC مصر تتصدر سباق الأكثر مشاهدة فى رمضان

"رامز تحت الأرض" الأول في البرامج.. و"هانى هز الجبل" و"الصدمة 2" الثاني والثالث عفاريت عدلى علام أكثر المسلسلات مشاهدة.. و"الزيبق" يتذيل القائمة إيمان حشيش ومحمد فتحىتصدرت قناة "MBC مصر" قائمة الأعلى مشاهدة خلال النصف الأول من شهر رمضان، وتحديدًا من يوم 1 حتى 14 من الشهر، بحسب تقرير



“رامز تحت الأرض” الأول في البرامج.. و”هانى هز الجبل” و”الصدمة 2″ الثاني والثالث

عفاريت عدلى علام أكثر المسلسلات مشاهدة.. و”الزيبق” يتذيل القائمة إيمان حشيش ومحمد فتحى تصدرت قناة “MBC مصر” قائمة الأعلى مشاهدة خلال النصف الأول من شهر رمضان، وتحديدًا من يوم 1 حتى 14 من الشهر، بحسب تقرير من شركة “إبسوس” للبحوث التسويقية. وحصلت “المال” على تقرير الشركة، بشأن نسب مشاهدة البرامج والمسلسلات، والذي تعرض للعديد من الانتقادات من جانب عدد من القنوات التى اتهمت الشركة بالتلاعب فى تقارير نسب المشاهدة لصالح قناة “MBC مصر” المتصدرة. “MBC مصر تحسم سباق القنوات” كشف التقرير الجديد الصادر عن الشركة بشأن النصف الأول من الشهر، عن تصدر قناة “MBC مصر” قائمة القنوات الأعلى مشاهدة، وتلاها “MBC مصر 2” فى المركز الثانى، بينما حلت قناة “الحياة” ثالثة، ويليها “المجد للقرآن” ثم قناة “النهار دراما” فى المركز الخامس”، فيما جاءت قناة “CBC” فى المركز السادس، وتلاها “النهار” فى السابع، ثم قناة “ON-E” فى المركز الثامن، وبعدها “DMC”، و”DMC دراما” فى المركزى التاسع والعاشر على التوالى. وجاءت قناة “ON-Drama” فى المركز الحادى عشر، وتلاها قناة “القرآن الكريم” السعودية، ثم قناتى “CBC دراما”، و”CBC سفرة”، فى المركزى الثالث والرابع عشر على التوالى، ثم قناة “القاهرة والناس” فى الخامس عشر، وجاءت القناة الأولى فى المركز السادس عشر، و”الحياة مسلسلات” فى السابع عشر، ثم قناة “دريم” فى الثامن عشر، وبعدها قناة “زى ألوان” فى التاسع عشر، و”MBC 2″ فى العشرين. وجاءت قناة “المحور” فى المركز الواحد والعشرين، و “ON Sport” الثانى والعشرين، ثم قناة “صدى البلد” فى المركز الثالث والعشرين، وتلاهم قناتى “الحياة 2″ و”النيل للدراما” فى المركزى الرابع والخامس والعشرين على التوالى، بينما حلت قناة “بانوراما فود” فى المركز السادس والعشرين، وتليها قناة “القاهرة والناس 2″، ثم “الفضائية المصرية” فى المركز الثامن والعشرين، فيما جاءت قناتى “الناس” و”بانوراما دراما” فى المركى التاسع والعشرين والثلاثين على التوالى. ووفقا للخيارات المتاحة فى استطلاعات الرأى احتل خيار “قنوات أخرى” المركز الواحد والثلاثين، فيما جاءت قناة “MBC دراما” فى المركز الثانى والثلاثين، و”موجة كوميدى” الثالثة والثلاثين، و”MBC 1″ الرابعة والثلاثين، و”MBC Bollywood” الخامسة والثلاثين، و”النيل للرياضة” السادسة والثلاثين، و”نايل كوميدى” السابعة والثلاثين، و”صدى البلد” الثامنة والثلاثين، و”النهار بلس 2″ التاسعة والثلاثين، و”اكسترا نيوز” الأربعين. وجاءت قناة “الروضة” فى المركز الواحد والأربعين، و”بانوراما دراما” الثانى والأربعين، و”الأهلى” الثالث والأربعين، و”روتانا سينما” الرابع والأربعين، و”ON Live” الخامس والأربعين، فيما حلت قناة “روتانا مصرية” فى المركز السادس والأربعين، و”ماسبيرو زمان” السابع والأربعين، و”ناشونال جيوجرافيك” الثامن والأربعين، و”DMC رياضة” التاسع والأربعين، و”كوكى كيدز” المركز الخمسين. رامز ينفرد بصدارة البرامج والمسلسلات

وفيما يتعلق بالمحتوى المعروض على تلك القنوات، تصدر برنامج “رامز تحت الأرض” المعروض على قناة “MBC مصر” قائمة الأكثر مشاهدة خلال الـ14 يومًا، وتلاه مسلسل “عفاريت عدلي علام” على نفس القناة، بينما حل برنامج “هاني هز الجبل” المذاع على قناة “الحياة” ثالثا، والإعادة الأولي لبرنامج “الصدمة 2” على قناة “MBC مصر” رابعة، و”القرأن الكريم” على القناة الأولى فى المركز الخامس. بينما جاء مسلسل “لمعي القط” الذي يعرض على “MBC مصر” في المركز السادس، ويليه “كفر دلهاب” على قناة “ON-E”، ثم الإعادة الثالثة لمسلسل “اللهم اني صائم” على قناة “MBC مصر 2” فى الثامن، والإعادة الأولي لمسلسل “عشم إبليس” على نفس القناة فى التاسع، و”حديث الإمام” على القناة الأولى عاشرا. وحل مسلسل “لمعي القط” المذاع على “MBC مصر 2” فى المركز الحادى عشر، والإعادة الثانية لمسلسل “الحلال” على نفس القناة فى المركز الثاني عشر، ويليهما مسلسل “طاقة القدر” بقناة “النهار دراما”، ثم مسلسلى “اللهم إني صائم” على قناة “MBC مصر 2” فى المركز الرابع عشر، و “كلبش” على “الحياة” الخامس عشر. وجاء برنامج “العاشرة مساء” على قناة دريم فى المركز السادس عشر، ويليه مسلسل طاقة القدر على “النهار” فى السابع عشر، و”عرايس خشب” على “الحياة” فى الثامن عشر، و”فى اللا لا لاند” على “CBC” فى التاسع عشر، والإعادة الأولى لمسلسل “ظل الرئيس” على “النهار دراما” فى المركز العشرين. واحتل مسلسل “لأعلى سعر” على قناتى “DMC دراما” و”DMC العامة” المركزين الواحد والثانى والعشرين على التوالى، و”كفر دلهاب” الإعادة الأولى على “ON دراما” فى المركز الثالث والعشرين، وتلاهم مسلسلى “الحرباية” و”طاقة نور” على “النهار دراما” فى المركزى الرابع والخامس والعشرين على التوالى. وجاء مسلسل “حلاوة الدنيا” على “CBC” فى المركز السادس والعشرين، ومسلسلى “عشم إبليس” و”الحصان الأسود” على “MBC مصر” فى المركزين السابع والثامن والعشرين، أما الإعادة الأولى من برنامج “رسالة من الله” على قناة النهار” فحلت فى المرتبة التاسعة والعشرين، والعرض الأول لمسلسل “اللهم إنى صائم” على “MBC مصر” فى المرتبة الثلاثين. وجاء مسلسل “هذا المساء” على قناة “CBC” فى المركز الواحد والثلاثين، و”شاش x قطن” على “الحياة” الثانى والثلاثين، والإعادة الأولى لمسلسل “فى اللا لا لاند” الثالث والثلاثين، ثم مسلسلى “الحلال” على “MBC مصر 2” و “خلصانة بشياكة” على “DMC دراما” فى المركزى الرابع والخامس والثلاثين، والإعادة الأولى لبرنامج “حكايات نهاد” على القاهرة والناس” السادس والثلاثين، و مسلسل “لا تطفئ الشمس” على “CBC” السابع والثلاثين، و “الحلال” على “MBC مصر” الثامن والثلاثين، و”ريح المدام” على “النهار دراما” التاسع والثلاثين، و”الإعادة الثالثة لبرنامج “رامز تحت الأرض” على “MBC مصر” فى المركز الأربعين. وجاء مسلسل “طاقة نور” على “النهار” فى المركز الواحد والأربعين، و”واحة الغروب” على “DMC” الثانى والأربعين، والإعادة الثانية للبرنامج الدينى على القناة الأولى الثالث والأربعين، والعرض الأول لمسلسل “ظل الرئيس” على “النهار” فى المركز الرابع والأربعين، والإعادة الثانية لنفس المسلسل على “النهار دراما” فى المركز الخامس والأربعين. بينما جاءت الإعادة الأولى لبرنامج “هانى هز الجبل” على قناة الحياة فى المركز السادس والأربعين، ومسلسلى “إزى الصحة” و”الحساب يجمع” على “DMC دراما” فى المركزى السابع والثامن بعد الأربعين على التوالى، فيما جاء العرض الأول لمسلسل “الحرباية” على النهار فى المركز التاسع والأربعين، والعرض الأول من مسلسل “الزيبق” على “ON دراما” فى المركز الخمسين. “نتائج متقاربة مع الـ 10 الأوائل” الجدير بالذكر أن التقرير السابق لـ”إبسوس” الخاص بترتيب البرامج والمسلسلات الأكثر مشاهدة خلال العشر الأوائل من رمضان، شهد نتائج متقاربة نسبيا مع التقرير الخاص بالنصف الأول من شهر رمضان، إذ تصدر برنامج “رامز تحت الأرض” المذاع على قناة “MBC مصر” القائمة، وتلاه “هانى هز الجبل” على “الحياه”، ثم “عفاريت عدلى علام” على “MBC مصر” فى المركز الثالث، فيما حل مسلسل “كفر دلهاب” على “ON-E” رابعا، وبرنامج “حديث الإمام محمد متولى الشعراوى” على القناة الأولى خامسا. وجاءت فقرة القرآن الكريم على القناة الأولى فى المركز السادس، والإعادة الأولى لمسلسل “عشم إبليس” على “MBC مصر 2” فى السابع، والإعادة الأولى لبرنامج “ألصدمة 2” على “MBC مصر” فى الثامن، بينما جاءت الإعادة الأولى لقصص “أنبياء الله” على “MBC مصر 2” والإعادة الثانية لمسلسل “الحلال” على نفس القناة فى المركزين التاسع والعاشر على التوالى. وجاء مسلسل “كفر دلهاب” على “ON دراما” فى المركز الحادى عشر، و”طاقة القدر” على قناة “النهار دراما” فى المركز الثانى عشر، و”ظل الرئيس” على نفس القناة فى المركز الثالث عشر، بينما جاء مسلسل “لمعى القط” على “MBC مصر” فى المركز الرابع عشر، و”طاقة نور” على قناة “النهار” فى المركز الخامس عشر. وحل مسلسل “لمعى القط” على “MBC مصر 2” فى المرتبة السادسة عشر، وتلاه الإعادة الاولى لبرنامج “رامز تحت الأرض” على “MBC مصر”، ثم مسلسل “خلصانة بشياكة” على “DMC” فى المرتبة الثامنة عشر، ويليه برنامج “العاشرة مساء” على قناة “دريم 2” فى المرتبة التاسعة عشرة، ويليهم برنامج “عالم سمسم” المذاع على قناة “النهار” فى المرتبة العشرين. وجاءت الإعادة الأولى من برنامج “رسالة من الله” المذاع على “النهار” فى المركز الحادى والعشرين، وتلاه الإعادة الرابعة لمسلسل “كلبش” على قناة “الحياه”، فيما جاء البرنامج الدينى على القناة الأولى فى المركز الثالث والعشرين، وتلاه الإعادة السادسة لمسلسل “ظل الرئيس على “النهار دراما”، ثم مسلسل “ريح المدام” على “النهار” فى المركز الخامس والعشرين.