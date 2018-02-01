MBC تحتفل بنجاح الموسم الثالث من مسرح مصر

محمد فتحىاحتفلت شبكة قنوات "MBC مصر"، مع النجم أشرف عبد الباقي، والفنانين الشباب أبطال فرقة "مسرح مصر" بنجاح الموسم الثالث من العروض المسرحية لها، ووصول عدد مسرحيات "مسرح مصر" إلى 100.واختارت إدارة القناة والفنان أشرف عبد الباقي الاحتفال على المسرح، وسط الجمهور الكبير الذي حضر العرض الأخير بتقطي

محمد فتحى

احتفلت شبكة قنوات “MBC مصر”، مع النجم أشرف عبد الباقي، والفنانين الشباب أبطال فرقة “مسرح مصر” بنجاح الموسم الثالث من العروض المسرحية لها، ووصول عدد مسرحيات “مسرح مصر” إلى 100.

واختارت إدارة القناة والفنان أشرف عبد الباقي الاحتفال على المسرح، وسط الجمهور الكبير الذي حضر العرض الأخير بتقطيع قالب كبير من “التورتة”، يحمل شعار “100 مسرحية على مسرح مصر”.

وشارك في الاحتفال سام برنت، الرئيس التنفيذي لمجموعة MBC، ومحمد عبد المتعال مدير عام قنوات “MBC مصر”، ومازن حايك المُتحدث الرسمي باسم مجموعة MBC، والمُنتج صادق الصباح، وعدد كبير من النجوم منهم شريف منير وهاني رمزي وأحمد رزق وحمادة هلال وأشرف ذكي وإيهاب فهمي.

وقال عبد الباقي إنه فخور بنجاح الموسم الثالث من “مسرح مصر”، وسعيد جدا بزيادة إرتباط الجمهور بعروض “مسرح مصر” وإلتفافهم حول الفرقة من موسم لآخر، مؤكدًا أن كل أعضاء الفرقة بذلوا جُهداً كبيراً في إعداد وتقديم هذه العروض، وهناك الكثير من الجنود المجهولين خلف الستار لهم دور ملموس في نجاح المسرحيات وخروجها بأفضل شكل على المسرح وعبر الشاشة.

ووجه عبد الباقي الشكر لشبكة قنوات “MBC مصر” على تقديمها العروض في أفضل صورة تليفزيونية، وقال إن تقديم هذه المسرحيات خلال القناة الأكثر مشاهدة في مصر، أتاح الفرصة لقطاعات كبيرة من الجمهور المصري والعربي الاستمتاع بهذه العروض.

وأشار صادق الصُباح مُنتج عروض “مسرح مصر”، إلى أن فريق العمل اجتهد وعمل بجدية وإخلاص حتي أصبحت عروض “مسرح مصر” تُمثل حالة من البهجة والمُتعة الأسبوعية للجمهور المصري والعربي.

وتابع: “أننا عملنا على توفير كل عوامل الدعم والمُساندة لنجاح هذه العروض ما تحقق بصورة أكثر من رائعة”.

وأضاف صادق الصُباح أن إنطلاق الموسم الرابع على المسرح سيكون مع عيد الفطر المُقبل، وبمُشاركة كل نجوم الفرقة وسيُعرض حصرياً كالمُعتاد عبر “MBC مصر”.

وأكد محمد عبد المتعال، مدير عام قنوات “MBC مصر”، أن عروض “مسرح مصر” يتواصل عرضها أسبوعياً عبر الشاشة في موعدها الثابت مساء كل جمعة، وأبدى عبد المتعال سعادته بالتعاون مع النجم أشرف عبد الباقي والفنانين الشباب، وقال: “أننا نعمل دائماً على دعم ورعاية الأفكار والمواهب الشابة”.

وأشار إلى أن النجاح الكبير الذي حققته عروض “مسرح مصر” يمُثل إمتداداً لحرص إدارة قنوات “MBC مصر” على تقديم الترفيه العائلي للأسرة المصرية بصورة راقية، وسيتواصل خلال الفترة المُقبلة بالمزيد من الإنتاجات التليفزيونية المميزة.

من جهته، أشار مخرج وكاتب عروض “مسرح مصر” نادر صلاح الدين إلى أن الموضوعات التى يتم تقديمها اعتمدت على نقل الأحداث الجارية، وقال إن النجوم الشباب أثبتوا أنهم على قدر كبير من المسئولية، بالإضافة إلى دور عبد الباقى في دعمهم ونقل خبراته الاحترافية لهم.

ويشارك في بطولة العروض المسرحية لفرقة “مسرح مصر”، بالإضافة للفنان أشرف عبد الباقي مجموعة كبيرة من النجوم الشباب، ومنهم علي ربيع، ومصطفى خاطر، وكريم عفيفي، ودينا محسن “ويزو”، وإسراء عبد الفتاح، وسارة درزاوي، وإبرام سمير، وحامد محمد، ومحمد انور، ومحمد توب، وبيشوي طاهر، ومحمد أسامة “أس أس”، وحمدي الميرغني، ومحمد عبد الرحمن، والمسرحيات من تأليف وإخراج نادر صلاح الدين، وإخراج تليفزيوني سعيد حامد.