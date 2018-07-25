«MAM» تعتزم ضخ 100 مليون جنيه فى «القناة للسكر»

شريف عمرتعتزم شركة مصر لإدارة الاستثمارات المالية MAM، ضخ استثمارات بقيمة 100 مليون جنيه - عبر ذراعها صندوق مصر للاستثمار والتمويل بمشروع مصنع سكر الغرير، الذى تنفذه شركة القناة للسكر بمحافظة المنيا على مساحة 180 ألف فدان.وقالت مصادر مقربة من مصر لإدارة الاستثمارات المالية، إن الأخيرة انهت جمي

شريف عمر

تعتزم شركة مصر لإدارة الاستثمارات المالية MAM، ضخ استثمارات بقيمة 100 مليون جنيه – عبر ذراعها صندوق مصر للاستثمار والتمويل بمشروع مصنع سكر الغرير، الذى تنفذه شركة القناة للسكر بمحافظة المنيا على مساحة 180 ألف فدان.

وقالت مصادر مقربة من مصر لإدارة الاستثمارات المالية، إن الأخيرة انهت جميع دراسات الجدوى، وحصلت على موافقة الجهات واللجان الاستثمارية بالشركة، للمساهمة فى هيكل ملكية مشروع القناة للسكر، والذى يأتى متوافقاً مع التوجهات الحكومية الراهنة بالتركيز على مجالات الاستصلاح الزراعى والصناعة.

وتساهم مجموعة الغرير الإماراتية عبر شركتها التابعة «الخليج للسكر» بنحو %33 فى المشروع، كما تساهم «الأهلى كابيتال» بنسبة %27، وتعتزم ضخ استثمارات بقيمة 1.5 مليار جنيه، فيما سيختص المشروع بزراعة البنجر، ونقله لمصنع مجاور سيتم إنشاؤه بهدف صناعة السكر على مساحة 100 فدان، بجانب زراعة محاصيل إستراتيجية كالقمح والذرة.

ولفتت المصادر، فى تصريحات خاصة لـ«المال»، إلى أن «MAM» توصلت لاتفاق شبه نهائى مع الأهلى كابيتال باعتباره المستشار المالى للمشروع المزمع، للانضمام لهيكل الملكية، مقابل سداد 100 مليون جنيه، تمثل نسبة بسيطة جداً من رأس المال، ولكنها نوهت باستمرار المفاوضات حول بعض الشروط النهائية للمساهمة والتى تتضمن حماية حقوق الأقلية ومدى المشاركة فى صنع القرار، قائلة: فور إنهاء الاتفاق على الشروط سيتم السداد الفعلى لقيمة المساهمة، والمتوقع فى غضون شهر واحد.

وأكدت أن التكلفة الإجمالية لمشروع سكر الغرير تقارب مليار دولار، وتم الاتفاق على توزيع التمويلات ما بين 300 مليون دولار من المساهمين الرئيسيين الحاليين ومثلها من مساهمين جدد على غرار MAM، و400 مليون أخرى يتم تدبيرها فى صورة قروض بنكية.

وأشارت المصادر إلى أنه بإتمام المساهمة فى مشروع سكر الغرير، يكون الصندوق قد استثمر نحو%75 من رأس المال.

وتأسست مصر لإدارة الاستثمارات المالية فى مايو 2009، ويبلغ رأسماله 442 مليون جنيه، ويضم هيكل مساهميها كلا من مصر القابضة للتأمين بنسبة %60، ومصر للتأمينات العامة والممتلكات بنسبة %11، ومصر لتأمينات الحياة بحصة %29، وتعمل فى مجال الاستثمار المباشر وإدارة الأصول، وترويج وتغطية الاكتتابات.