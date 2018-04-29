«MAM» تتوسع بمجال الخدمات المالية غير المصرفية والاستثمار المباشر

– عاطف المحمودى: دراسة المشاركة فى تأسيس مصنع لمبات إضاءة موفرة

– 440 مليون جنيه حجم صندوق مصر للتمويل واستثمار %50 من الأموال

– اختراق مجال التأجير التمويلى وإضافة أمناء الحفظ

– بدء الإنتاج التجريبى لمصنع سيناء لمواد البناء مطلع 2019

– الدخول بنسبة مساهمة فى مشروع عقارى بالعاصمة الإدارية

– البورصة الملاذ المتاح للتخارج من الشركات التابعة

– اكتتابات حديثة ترفع حجم صندوق «وافى» إلى 40 مليون جنيه

شريف عمر

تنتهج شركة مصر لإدارة الاستثمارات المالية «MAM» نهجا توسعيا بمجال الخدمات المالية غير المصرفية والاستثمار المباشر خلال العام الحالى، وتدير الشركة صندوق مصر للاستثمار والتمويل، والذى يهتم بنشاط الاستثمار المباشر، كما تدير صندوق وافى التابع لبنك مصر إيران.

واستعرض عاطف المحمودى، رئيس مجلس الإدارة، والعضو المنتدب لشركة مصر لإدارة الاستثمارات المالية، مختلف المشروعات التى تساهم بها الشركة عبر صندوقها مصر للتمويل والاستثمار، سواء فى مجال صناعة مواد البناء أو العقارات، وأخيرا التأمين التكافلى، كما يسعى الصندوق لاستثمار كامل أمواله خلال العام الحالى بالمساهمة فى مشروعات صناعية وزراعية.

وأوضح المحمودى أن الشركة تعتزم التوسع بمجال الخدمات المالية من خلال إضافة نشاط التأجير التمويلى، وأمناء الحفظ، فى إطار خطتها للتحول إلى بنك استثمار متكامل الخدمات، مع العلم أنها تملك رخص إدارة المحافظ والأصول، وخدمات بنوك الاستثمار، والترويج وتغطية الاكتتابات، وإصدار السندات.

وعن صندوق مصر للتمويل والاستثمار، قال المحمودى إن صندوق مصر للتمويل والاستثمار المباشر دخل فى 3 استثمارات رئيسية خلال الفترة الماضية، كان أولها شركة التامين التكافلى، والتى تم إطلاقها خلال الربع الثالث من العام الماضى.

يشار إلى أن رأس المال المصرح به لشركة مصر للتأمين التكافلى تقارب 500 مليون جنيه، فى حين يبلغ رأس المال المصدر للشركة الجديدة نحو 120 مليون جنيه، ويضم هيكل المساهمين فى الشركة كلا من شركة “مصر القابضة للتأمين” بنسبة %40 وشركة “مصر لتأمينات الحياة” بنسبة %20 وشركة “مصر لإدارة الأصول العقارية” بنسبة %20 والشركة القابضة للأدوية بنسبة %10 وصندوق مصر للاستثمار والتمويل – تديره شركة مصر لإدارة الاستثمارات المالية – بنسبة %10.

ومنذ شهرين، شهد خالد بدوى وزير قطاع الأعمال العام، والدكتور على جمعة مفتى الجمهورية السابق، والدكتور محمد يوسف رئيس القابضة للتأمين إطلاق شركة مصر للتأمين التكافلى، والتى تضم 45 نشاطاً تأمينيا متنوعاً، وسط إشادة من بدوى بالشركة والتى تمثل انطلاقة قوية بالسوق ودعاها للانطلاق خارج مصر والدخول فى شراكات جديدة واستثمارات خارجية، فى ظل الاهتمام بقطاع التأمين، ودعوته لقيادات شركات التأمين الحكومية للتوسع فى الأسواق الإقليمية، والاستثمار خارج الحدود والاستحواذ على حصص بشركات مدرجة فى بورصات عالمية.

أما ثانى المشروعات، فكان عبر الدخول فى رأسمال شركة مصر للاستثمار والتنمية العمرانية والتى يبلغ رأسمالها 650 مليون جنيه، مع مجموعة مساهمين آخرين، بهدف إنشاء مشروع عقارى متكامل فى العاصمة الإدارية الجديدة، لافتاً إلى أن الشركة تعاقدت مع أحد المكاتب الاستشارية لإعداد التصميمات الهندسية للمشروع المنتظر.

وقال المحمودى إن الصندوق مساهم رئيسى فى تأسيس شركة ذهب سيناء لمواد البناء، والذى يبلغ رأسمالها 100 مليون جنيه، وتأسست بنظام الشراكة مع كل من بنك مصر إيران بنسبة %10 وشركة رواد للسياحة المقيدة فى البورصة بنسبة %30 ومثلها لشركة رواد دهب، بجانب %20 لصندوق التمويل، و%10 لشركة الأقصر للمراسى السياحية، والتى تساهم بها شركة مصر للتمويل والاستثمار بنسبة %98.

وأشار إلى أن شركة ذهب سيناء حصلت على قطعة أرض فى منطقة جبل عتاقة بمحافظة السويس، لإنشاء مصنعا للجبس ومواد البناء، ويتم فى المرحلة الحالية استيراد كامل معدات وخطوط التصنيع، تمهيدا للانتهاء من تركيبها وبدء الإنتاج التجريبى مطلع العام المقبل على أقصى تقدير.

وأكد أن المصنع المنتظر سيختص بإنتاج نوعيات مختلفة من الجبس البودر والبلوكات التى تستخدم فى أعمال التشطيب والتجهيزات بالمبانى السكنية، بجانب منتجات أخرى من مواد البناء، مشيرا لوجود عجز فى هذه المنتجات بالسوق المحلية فى ظل وجود مصنع واحد فقط ينتجها وهو مصنع سيناء للمنجينز والمؤسس منذ أكثر من 50 عاما، ولم يشهد أية علميات تطوير فى الفترة الأخيرة.

وأوضح أن الصندوق نجح فى استثمار %50 من حجمه الأولى البالغ حالياً 442 مليون جنيه، وهناك خطة لاستثمار القيمة المتبقية خلال العام الحالى من خلال الدخول فى مشروعات جديدة تعمل بمجالات الزراعة والخدمات المالية غير المصرفية والصناعة.

وأشار إلى أن الصندوق يدرس بقوة المساهمة مع مجموعة مستثمرين لإنشاء مصنع لإنتاج اللمبات الليد الموفرة للطاقة والمستخدمة فى الإنارة، وسيتم اتخاذ القرار النهائى بعد انتهاء دراسات الجدوى.

ووفقاً للموقع الإلكترونى لشركة مصر لإدارة الاستثمارات المالية، فصندوق مصر للتمويل، يهدف إلى تحقيق عائد على رأس المال المستثمر فى الصندوق يتناسب ودرجة المخاطر التى تحيط بالاستثمارات، مع السعى لتنويع الاستثمارات بين الأوعية الاستثمارية والقطاعات الاقتصادية المختلفة، وتبلغ القيمة الأسمية للوثيقة 100 جنيه، وهو من الصناديق المغلقة، ويتم نشر سعر الوثيقة بسعر ربع سنوى.

وأشار إلى أن الشركة تدرس احتمالية زيادة رأسمال الصندوق عند الانتهاء من استثمار كامل الأموال والمنتظرة خلال العام الحالى، وسيتم مناقشة الأمر مع المساهمين الرئيسيين.

يشار إلى أن هيكل ملكية صندوق مصر للتمويل والاستثمار يتوزع ما بين شركة مصر القابضة للتأمين بنسبة %7، ومصر للتأمين بنسبة %15، والقابضة المعدنية بنسبة %15، وبنسبة مثيلة للقابضة للتشييد والبناء، والقابضة الغذائية، والقابضة للسياحة والفنادق، والقابضة الكيماوية، و%7.5 للقابضة للأدوية، فيما تتوزع النسبة المتبقية على القابضة للنقل وشركة سيناء للمنجنيز.

وعن المجال الرئيسى لعمل مصر لإدارة الاستثمارات المالية، فقد أكد أن الشركة تولى اهتماما بالاستثمار فى مجال الخدمات المالية غير المصرفية، فى ظل اهتمام الدولة بسياسات الشمول المالى، بجانب قدرة الشركات العاملة فى المجال على تحقيق معدلات ربحية جيدة خلال السنوات الأخيرة وعلى رأسها شركات التأجير التمويلى.

وتابع: حاولنا فى فترة سابقة شراء حصة برأسمال احدى شركات التأجير التمويلى قبل قيدها فى البورصة، ولكن لاختلاف التقييم لم نصل لاتفاق نهائى، ولكن الشركة ما زالت بنفس الحماسة لاختراق القطاع الواعد.

ولفت إلى أن الشركة اقتربت بقوة من الدخول مع مجموعة مستثمرين لإنشاء مشروع ضخم فى مجال الاستصلاح الزراعى، رافضا الكشف عن مزيد من التفاصيل.

وعن الأداء المالى لصندوق مصر للتمويل، قال المحمودى إن الصندوق حقق صافى ربح بقيمة 41 مليون جنيه فى العام المالى الماضى، مقابل 17 مليون جنيه محققة فى العام المالى المناظر، وهو ما جاء نتيجة السياسة الاستثمارية المرنة للقائمين على الإدارة فى استثمار السيولة المتاحة فى أدوات الدين والدخل الثابت، والأوعية الادخارية ذات العائد الاستثمارى المناسب ومنخفضة المخاطرن مؤكدا أن بانتهاج نفس السياسة نستهدف تحقيق ربح بقيمة 100 مليون جنيه خلال العام المالى الحالى.

وأكد أن الشركة تركز فى المشروعات الجديدة التى تساهم بها على البعد القومى، والذى يتماشى مع السياسات الحكومية الحالية التى تسعى للتركيز على المشروعات التى تخلق فرصاً للعمل، إضافة لقدرتها على خلق منتج محلى بديل للمستورد، علاوة على المشاركة فى تغطية احتياجات المشروعات القومية العملاقة.

وشدد المحمودى على أن الصندوق يعتزم طرح كل الشركات التى يساهم بها فى البورصة بعد عامين من الإنتاج، باعتبار أن البورصة إحدى الملاذات المهمة للتخارج، والحصول على عائد مناسب ومنطقى لاستثمارات الصندوق.

وعن نشاط إدارة الأصول فى مصر لإدارة الاستثمارات المالية، فقد قال إن الشركة تدير صندوق وافى التابع لبنك مصر إيران فى أغسطس 2016، وهو من نوعية صندوق الصناديق، والذى استطاع تحقيق أداء مالياً جيداً فى العام الماضى، وتمت الموافقة على صرف كوبون لحملة الوثائق بقيمة 1.40 جنيه للوثيقة.

وأضاف أن وافى حقق صعود العائد على حقوق الملكية بنحو %68 منذ تولى الشركة الإدارة، فيما صعد خلال العام الماضى، بنسبة %21 كما حقق صعوداً بنسبة %12 خلال الربع الأول من العام الحالى، وهو أمر يعود للطبيعة الاستثمارية للصندوق والذى يستثمر فى وثائق صناديق أخرى.

ونوه إلى أن الصندوق استطاع جذب اكتتابات جديدة خلال الأسبوع قبل الماضى وصلت قيمتها إلى 10 ملايين جنيه، وهو ما اعتبره دليلاً على الجاذبية الاستثمارية للصندوق والذى وصل حجمه حالياً إلى 40 مليون جنيه.

ووفقاً للموقع الإلكترونى لمصر لإدارة الاستثمارات فصندوق وافى يهدف إلى استثمار أمواله فى شراء أو الاكتتاب فى وثائق استثمار الصناديق بكافة أنواعها المفتوحة والمغلقة، إضافة إلى صناديق أسواق النقد بهدف تحقيق عوائد لحملة الوثائق تتناسب ودرجة المخاطر التى تحيط بالصندوق، وتبلغ القيمة الأسمية للوثيقة 10 جنيهات، ومدة الصندوق 25 عاماً، وهو صندوق مفتوح ذا عائد تراكمى وتوزيع دورى.

وعن الأنشطة الرئيسية لشركة مصر لإدارة الاستثمارات، فقد أكد اهتمام الإدارة بإضافة مزيد من الخدمات والأنشطة، موضحا أن العام الماضى شهد إضافة نشاط المالك المستفيد والمالك المسجل، فى حين تسعى الشركة لإضافة نشاط أمين الحفظ فى الفترة المقبلة، للاستفادة من الميزة الجيدة لهذا النشاط فى مجال حفظ الأوراق المالية.

وأوضح أن رأسمال الشركة حالياً يبلغ 12 مليون جنيه بعدما تمت زيادته بقيمة مليون جنيه تمويلاً من الأرباح المرحلة عن العام الماضى.

يشار إلى أن مصر لإدارة الاستثمارات المالية، تملك خططاً طموحة للتوسع فى سوق الأوراق المالية فى مصر، عبر التحول إلى بنك استثمار متكامل يقدم الخدمات المالية غير المصرفية، من خلال إضافة جميع الأنشطة المرتبطة بالقطاع، والتى بدأتها برخص إدارة الأصول من المحافظ المالية وصناديق الاستثمار، وترويج الاكتتابات، بجانب التقدم للحصول على رخصة أمين الحفظ بهدف خلق سجل موحد لكامل الأصول التابعة لشركات التأمين تحت كيان واحد، بجانب شراء أو تأسيس شركة سمسرة فى الأوراق المالية.

وتأسست مصر لإدارة الاستثمارات المالية فى مايو 2009، ويضم هيكل مساهميها كل من مصر القابضة للتأمين بنسبة %60، و%11 لصالح شركة مصر للتأمينات العامة والممتلكات، مصر لتأمينات الحياة بحصة تبلغ %29.

