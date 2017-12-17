M O T توقع عقداً بقيمة 1.350 مليار جنيه لاستغلال محطات السكة الحديد إعلانياً

❏ المساهمة فى تأسيس شركتين للحلول التكنولوجية وخدمات النقل بمشاركة 3 أطراف

❏ 6000 عقد لـ «الصغيرة والمتوسطة» بعائد 60 مليونا

❏ تستهدف تحقيق نصف مليار أرباحا صافية بعد عامين



مدحت إسماعيل كشف المهندس شريف نبيه، رئيس مجلس إدارة شركة « M O T» ، للاستثمار والمشروعات التابعة لهيئة السكة الحديد، أن شركته أبرمت تعاقدًا بقيمة 1.350 مليار جنيه، مع إحدى وكالات الإعلان الكبرى لاستغلال محطات السكة الحديد لفترة 10 سنوات، لافتاً إلى أنه يدرس حالياً توقيع عقد آخر لبدء الاستغلال الإعلانى لقطارات الهيئة. وأضاف لـ «المال»، أن قيمة عقد استغلال القطارات إعلانياً، من المتوقع أن تصل قيمته 300 مليون جنيه، وأن العقد فى مراحله النهائية. وأوضح « نبيه»، أن شركته تنسق مع هيئة السكة الحديد، لتحديد جدول زمنى مع شركات المقاولات المنفذة لتطويرات مولى « رمسيس»، و« سيدى جابر» بالإسكندرية، لإنهاء التشطيبات خلال فترة زمنية محددة لطرح الوحدات الحالية فيما بعد للاستغلال التجارى، مشيراً إلى أن %50 من مساحة المولين هى المستغلة فقط حاليا. يشار إلى أن وزير النقل، الدكتور هشام عرفات، أعلن فى الفترة الماضية، عن تحديد 16 محطة فى الوجهين البحرى والقبلى كمرحلة أولى ضمن خطة الاستغلال التجارى للمحطات، واستثمار مساحات المحطات لتعظيم العائد المادى، بهدف توفير السيولة المالية اللازمة لتطوير، مرفق السكة الحديد، وتنفيذ برنامج إصلاح المرفق، والذى تبلغ قيمته 50 مليار جنيه، خلال 4ـ 5 سنوات. وحسب موقع الهيئة، فإن إجمالى عدد المحطات يصل إلى 705 رئيسية وفرعية ومتوسطة بواقع، 22 رئيسية، و 59 مركزية ، و60 متوسطة، و 564 صغيرة. وذكر «نبيه»، أن شركته تنظر الحصول على موافقات من الهيئة لاستغلال 3 مواقع بالقرب من موانئ « بورسيعد، ودمياط، والإسكندرية»، مشيراً إلى أن مساحة الموقع الواحد تصل لـ200 ألف متر مربع، ومستهدف إقامة مشروعات لوجيستية عليها. وتملك هيئة السكك الحديدية نحو 192 مليون متر، منها 70 مليون متر عليها خطوط السكة الحديد والمنشآت التابعة لها، وشهدت تلك الأملاك تعديات كبيرة عليها، بحسب تقرير سابق صدر من هيئة السكة الحديد، بواقع 15 مليون متر فى وسط الدلتا بطنطا، و42.88 مليون متر مربع بمنطقة غرب الدلتا بالإسكندرية، و7.1 مليون متر بمنطقة شمال الدلتا بالمنصورة، و26.72 مليون متر بمنطقة شرق الدلتا بالزقازيق، و13 مليون متر بالمنطقة الوسطى بأسيوط، و37.8 مليون متر بالمنطقة الجنوبية بأسوان. وأوضح أن الفترة الماضية شهدت حسماً فى إزالة التعديات، خاصة بعد تشكيل لجنة استيراد أراضى الدولة. وكشف أن شركته دخلت فى شراكة جديدة مع 3 جهات مختلفة، لتأسيس شركتين، الأولى: للحلول التكنولوجية، والثانية: لخدمات النقل، لافتاً إلى أن رأسمال الشركتين يقدر بـ60 مليون جنيه، مفضلاً عدم الإفصاح عن نسب المساهمين، وحصص كل طرف منهم، لحين الانتهاء من إجراءات التأسيس بشكل كامل. وشركة «MOT» للاستثمار والمشروعات، هى إحدى الشركات التابعة للهيئة القومية لسكك حديد مصر، وتتولي إدارة الأصول غير التشغيلية للهيئة، خاصة الأصول العقارية، بالإضافة إلى إجراء الدراسات الخاصة بإقامة مشروعات سكك حديدية جديدة، وتم تأسيسها منذ أكثر 10 سنوات، وتولت خلال الفترة الماضية الاستغلال الإعلانى لمترو الأنفاق. وقال «نبيه» إن «MOT» تستهدف من المساهمة فى الشركتين توسيع دائرة النشاط، بهدف تحقيق مزيد من الإيرادات خلال الفترة المقبلة، مضيفاً أنه تم إبرام 2000 عقد فى قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتى تقام على شريط السكة الحديد، إلى جانب 4000 عقد تم توقيعها خلال عام 2016 ، والنصف الأول من 2017، وأن حجم إيرادات ذلك القطاع يتراوح بين 50 ـ60 مليون جنيه. وأشار إلي أن الشركة وضعت فى وقت سابق مخططا عاما لاستغلال حرم شريط الهيئة، لمحاربة العشوائية فى إقامة تلك المشروعات، إلى جانب القدرة على تنويع الأنشطة الاستثمارية لضمان استمرارية المنتفعين بالأراضى. ولفت إلى أن حجم عقود الشركة فى مشروعات القطاع العقارى الاستثمارى، تتجاوز مليارى جنيه، لعدد 20 مشروعا، موزعة على عدد كبير من المحافظات، منها «سوهاج، والعربية، الإسكندرية، والمنيا. ولفت إلى أنه يدرس حالياً إنشاء مشروعين، الأول: عبارة عن برج إداري فى منطقة حمامات القبة بمحافظة القاهرة، على 1500 متر، والآخر: »سكنى إدارى تجاري«، فى محافظة مطروح، على مساحة مماثلة، مشيراً إلى أنه جار عمل التصميمات اللازمة وتحديد التكلفة المالية المتوقعة للمشروعين. وأوضح أن من ضمن محاور خطة الشركة، التوسع فى المولات التجارية، وقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لكونها مشروعات واعدة، وعليها طلب كبير.

وقال إن حجم تعاقدات الشركة فى النشاط الإعلانى فقط يقدر حاليا بنحو 160 مليون جنيه، منها عقد بقيمة 140 مليون جنيه مع وكالة الأهرام للإعلانات لاستغلال حق الإعلان فى محطات خطى المترو الأول » حلوان ـ المرج»، والثانى « شبرا الخيمة ـ المنيب». وأكد أن شركته ستتنافس على الاستغلال الإعلانى للخط الثالث للمترو عقب الانتهاء من تنفيذه، موضحاً أن الدكتور هشام عرفات لديه تصور طموح لتحقيق إيرادات مرتفعة منه. فى سياق متصل، كشف أنه تم توقيع بروتوكول تعاون مع محافظة كفر الشيخ، لاستغلال قطعة أرض مملوكة لهيئة السكة الحديد، عبر إقامة مشروع تجارى سكنى عليها، لافتاً إلى أن المحافظة ستتولى توفير التمويل اللازم للمشروع، عقب الانتهاء من عمل التصميمات الهندسية المطلوبة. وتابع: «نترقب أيضاً أن يكون هناك تعاون بين الشركة والهيئة العامة للطرق والكبارى بوزارة النقل، خلال عام 2018، لاستغلال بعض الطرق التابعة للهيئة إعلانياً». وأضاف أن الشركة تستهدف تحقيق أرباح صافية بنهاية 2017 بقيمة 235 مليون جنيه، مشيراً إلى أنه مستهدف أن تتعدى قيمة الأرباح الصافية نصف مليار جنيه بعد عامين من الإعلان، وذلك بعد ظهور نتائج المشروعات المنفذة خلال عامى 2016 ـ 2017.