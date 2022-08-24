شركة «M.l.F» تحقق 42 مليون جنيه أرباحا بالنصف الأول من 2022

حققت شركة «M.l.F» المالية للخدمات المالية غير المصرفية صافى ربح بلغ 42 مليون جنيه فى النصف الأول من العام الجارى، مقارنة مع 43 مليوناً محققة فى عام 2021 رغم حداثة تأسيسها.

وقال الدكتور أحمد زهران، الرئيس التنفيذى للشركة إن المحفظة الإجمالية المتاحة لها وصلت إلى 3.2 مليار جنيه بنهاية النصف الأول من العام الجارى.

و أكد – فى تصريحات خاصة لـ«المال» – أن الشركة حققت صافى ربح بلغ 42 مليون جنيه خلال النصف الأول من العام الجارى مقارنة مع 43 مليونا محققة خلال 2021 بأكمله، بما يؤكد نمو أعمال الشركة رغم أنها تأسست منذ عامين فقط.

وتابع: «الشركة ستواصل سياساتها التمويلية خلال العام الجارى، وتتوقع تحقيق أرباح تقارب 100 مليون جنيه بنهاية العام الجارى».

وعن محفظة التمويلات خلال أول 6 شهور من 2022 أشار إلى سيطرة ذراع التخصيم على تمويلات بقيمة 1.098 مليار جنيه، أما ذراع التمويل العقارى فقد حقق محفظة تمويلات قاربت 983 مليونا، والتأجير التمويلى سجل تمويلات فى حدود 591 مليونا، وأخيرا التمويل الاستهلاكى دارت محفظته قرب 6 ملايين، وبالتالى بلغت قيمة التمويلات الإجمالية 2.978 مليار.

سميح ساويرس

خطة لتوزيع 40 مليونا على المساهمين فى 2023 بعائد على رأس المال يبلغ %26

وأكمل: «ننوى توزيع أرباح بقيمة 40 مليون جنيه فى العام المقبل، بنسبة عائد تلامس %26 وهى نسبة مرتفعة للغاية وتعكس تطور الشركة وثقة المساهمين فى الإدارة التنفيذية».

وأكد أن الشركة مستمرة فى خطتها للقيد وطرح حصة من أسهمها فى البورصة، ومن المرجح إتمام العملية بعد عام ونصف.

ولفت إلى أن شركته حصلت على موافقات 13 بنكا لتقديم قروض وتسهيلات ائتمانية فى حدود 2.5 مليار جنيه بخلاف 150 مليونا متاحة من الشركة المصرية لإعادة التمويل العقارى «EMRC» بما يعنى أن «إم إل أف» ليست بحاجة لدخول مساهمين جدد فى الفترة المقبلة، ولديها ملاءة مالية قوية تعزز قدرتها على التوسع.

ونوه إلى أن الشركة تتخذ القرار الائتمانى للعملاء خلال 10 أيام عمل فقط، مشيرا إلى اتباعها سياسة فى اختيار العملاء وبأحجام تمويلات كبيرة.

وتطرق إلى توسع «إم إل أف» فى منح تمويلات عبر التأجير التمويلى لصالح الشركات الصناعية المحلية ومنها العاملة فى مجالى الأغذية والأدوية.

وخلال عام 2021 حققت «إم إل أف» على صافى ربح بلغ 43.02 مليون جنيه بنسبة نمو قاربت %137 عن المحقق فى عام 2020 والتى كانت تقدر بنحو 18.12 مليون.

وتأسست شركة «M.L.F» للخدمات المالية غير المصرفية خلال 2020 بموجب شراكة بين «زهران» و6 من كبار المستثمرين، على رأسهم رجل الأعمال سميح ساويرس، كما تشمل قائمة المساهمين المهندس نهاد رجب رئيس شركة «سياك» القابضة، والمهندس فتح الله فوزى نائب رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، ورئيس لجنة التشييد والبناء، فضلًا عن المهندس محمد إدريس، الرئيس التنفيذى لشركة «مبانى إدريس» العقارية، بجانب المهندس خليل قنديل، رئيس شركة قنديل للزجاج، وأيضًا أحمد زهران، الذى يمتلك خبرة فى الأعمال المصرفية وغير المصرفية تمتد لأكثر من 30 عامًا.

كما تشمل قائمة مؤسسى شركة «إم إل إف» كلًا من المهندس محمد حسن الدرة، رئيس مجلس إدارة شركة «الدرة» للتطوير العقارى، وعمر الدرة، العضو المنتدب لشركة الدرة للتطوير العقارى أيضًا.

وكانت الهيئة العامة للرقابة المالية كشفت مؤخرًا عن حصاد الخدمات المالية غير المصرفية خلال النصف الأول من العام الجارى، فعلى صعيد أنشطة التمويل، حقق التمويل العقارى نشاطًا ملحوظًا، إذ بلغ حجم التمويل الممنوح من قبل شركات التمويل العقارى 7.3 مليار جنيه مقابل 3.1 مليار خلال الفترة المماثلة من العام الماضى بنسبة نمو %135.5 فى قيمة العقود.

وبالنسبة للتأجير التمويلي، بلغ عدد عقود التأجير التمويلى 1664 خلال النصف الأول من 2022 بقيمة 41.6 مليار جنيه مقابل 1832 عقدًا بقيمة 35.6 مليار خلال الفترة المماثلة من العام الماضى بنسبة انخفاض %9.2 فى عدد العقود، ونسبة نمو %16.7 فى قيمة العقود.

أما بالنسبة لنشاط التخصيم، فبلغ حجم الأرصدة المدينة 12 مليار جنيه لعدد 482 شركة محيلة فى نهاية يونيو عام 2022 مقابل 8.4 مليار جنيه لنحو 398 عميلا بنسبة نمو %43.1 فى حجم الأرصدة، و%21.1 فى عدد الشركات.