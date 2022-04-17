كشف أحمد كمال الدين، العضو المنتدب فى شركة «الأولى» للتمويل متناهى الصغر، أن شركة «LOLC Finance» – المؤسسة فى سريلانكا – استحوذت على كامل أسهم «الأولى» بقيمة 80.248 مليون جنيه الأسبوع الماضى.

و تأسست «الأولى» فى 2005 من قبل وكالة «الأغا خان» للتمويل الصغير (AKAM) ، وهى جزء من مؤسسة الأغا خان الدولية للتنمية (AKDN) غير الهادفة للربح.

وأضاف «كمال الدين» – فى تصريحات خاصة لـ«المال» – أن الصفقة نفذتها شركة المجموعة المالية هيرميس منذ أيام قليلة، وشهدت تخارج وكالة «الأغا خان» بكامل حصتها فى «الأولى».

ومؤسسة «أغا خان» هى وكالة تنمية دولية خاصة وغير هادفة للربح، وتأسست عام 1967 من قبل الأمير شاه الحسينى، ويقع مقرها الرئيسى فى جنيف بسويسرا، وتقدم خدماتها فى 30 دولة حول العالم، وتمتلك مؤسسة «أغا خان» عدة وكالات تابعة فى مجالات السكن والخدمات التعليمية والتنمية الاقتصادية والخدمات الصحية والثقافة والقروض الصغيرة وأكاديميات ومدارس وجامعتين.

وأوضح «كمال الدين» أن «الأغا خان» قررت التخارج من «الأولى» لتحقيقها أهدافها التى تأسست من أجلها، فى حين سعت «LOLC» للاستفادة من فرص النمو فى السوق المصرية، وقدرتها على تنفيذ توسعات جديدة خلال الفترة المقبلة.

وأشار إلى أن شركة «LOLC جروب» المالية متخصصة فى مجال التمويل متناهى الصغر والتخصيم، وتمتلك فروع تابعة فى أكثر من دولة أفريقية وآسيوية، وتمتلك القدرات اللازمة لزيادة الحصة السوقية لـ «الأولى».

و«LOLC Finance» وفقًا لموقعها الإلكترونى هى أكبر مؤسسة مالية غير مصرفية فى سريلانكا، وتقدم خدمات متنوعة من الودائع لأجل وإصدار بطاقات الخصم والائتمان والتمويل البديل، والتمويل متناهى الصغر وتمويل السيارات، وبدأت أعمالها التجارية عام 2003 وهى شركة مقيدة فى بورصة «كولومبو» – السوق الرئيسية فى سيرلانكا-.

ويقصد بالتمويل متناهى الصغر كل تمويل لأغراض اقتصادية إنتاجية أو خدمية أو تجارية فى المجالات وبالقيمة التى يحددها مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، ، زيادته وفقا للظروف الاقتصادية.

ووفقًا لبيانات «الرقابة المالية» فإن قيمة أرصدة تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عام 2021 ارتفع بمعدل %40.4 ليسجل 27.1 مليار جنيه، بينما بلغ عدد المستفيدين نحو 3.5 مليون بنمو %9.4. وبلغت قيمة التمويل الفردى من إجمالى التمويلات متناهية الصغر نحو 23.2 مليار جنيه بنمو قدره %43.2 واستحوذت السيدات على النصيب الأكبر من التمويلات متناهية الصغر بنسبة %62.