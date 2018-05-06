La Reina تحصل علي تمويل مليون دولار‎

حصلت منصة ” La Reina” الناشئة لإيجار الأزياء في مصر علي تمويل مليون دولار من شركة ” Algebra Ventures ” بالتعاون مع صندوق “VC” العالمي.

وتخطط الشركة أيضا لاستخدام الاستثمار المكتسب لتوسيع فريقها، وتستهدف أن تصبح أكبر خزانة أزياء في مصر، وتصل إلى عتبة 5000 منتج في يناير المقبل، وقد حصلت المنصة على أكثر من 3.5 مليون جنيه لأصحاب الملابس.

وتتمير المنصة بوجود “واب سايت اب”، تقوم المستخدمة باختيار المقاس المناسب، وألوان، وتوفير المنتاجات المناسبة لها.

وتعبر “La Reina” أول منصة لإيجار الأزياء بمصر، وقد بدأت منذ عام 2016، بنحو 15 فستانا للزفاف، والسهرة، وتهدف إلى تلبية احتياجات النساء اللواتي يقفن على جانبي معادلة العرض والطلب، وتقوم علي النساء، اللواتي يرغبن في توليد دخل إضافي من سلع الأزياء الموجودة في الخزانة.