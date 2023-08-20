«Kingdom Holdings limited» الصينية تبدأ مفاوضات الاستحواذ على شركة غزل ونسيج عامة

بدأت شركة Kingdom Holdings limited الصينية مفاوضاتها للاستحواذ على إحدى شركات الغزل والنسيج التابعة لقطاع الأعمال العام، وفقا لتصريحات مصادر حكومية رفيعة المستوى لـ«المال».

وكشفت أن مسئولى الشركة زاروا مصر نهاية مايو الماضى والتقوا نظرائهم الحكوميين من هيئتى التنمية الصناعية والاستثمار، ووزارة قطاع الأعمال، للتعرف على فرص الاستثمار المتاحة فى السوق المصرية.

وأضافت المصادر أن الشركة الصينية تنوى الاستثمار فى مصر لأول مرة، وتسعى لإتمام صفقة استحواذ على مصنع كامل للغزل والنسيج تابع لوزارة قطاع الأعمال، لرفع كفاءته والارتقاء بمخرجاته الإنتاجية.

وتابعت: إنه فى حال لم تنجح مفاوضات الاستحواذ ستتحول الشركة الصينية إلى سيناريو آخر يتضمن ضخ قرابة 60 مليون دولار لتدشين أول مصانعها فى مصر لإنتاج مستلزمات صناعة المنسوجات، ومن ثم التصدير لعملائها فى أوروبا، وقالت إن ذلك المشروع سيوفر قرابة 1500 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.

وتمتلك وزارة قطاع الأعمال الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس، والتى يتبعها 9 كيانات، هى (مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، ودمياط، والدقهلية، ومصر حلوان، ومصر للحرير الصناعى وألياف البوليستر، والوجه القبلي، ومصر للغزل والنسيج الرفيع، والصباغة مصر شبين الكوم، ومصر لتجارة وحليج الأقطان).

وأضافت أن جهات حكومية ومن بينها التمثيل التجارى قطعت شوطا كبيرا خلال الشهور الأخيرة فى مفاوضات لاستقطاب شركات صينية جديدة، لتنشيط الاستثمار الأجنبى المباشر وجذب المزيد من المستثمرين والمصنعيين للسوق المصرية.

كانت الهيئة العامة للتنمية الصناعية أعلنت الأسبوع الماضى توفير 152 فرصة استثمارية بالقطاع الصناعي، تشمل منتجات ومستلزمات بالقطاعات الهندسية والكيماوية والغذائية والدوائية ومواد البناء، وذلك بعد إجراء دراسة تحليلية للواردات، مشيرة إلى أن هذه الفرص ستساهم فى سد فجوة استيرادية تقدر قيمتها بحوالى 30 مليار دولار.

وترتكز الاستثمارات الصينية بمصر فى مجال التكنولوجيا والصناعات التحويلية والتنقيب عن النفط والغاز والبناء وقطاع الخدمات والإنشاءات والزراعة والسياحة والخدمات التمويلية، وفقا لتصريحات السفير الصينى بمصر لياو ليتشيانج.