«JP مورجان» يرفع توقعاته لسعر برميل البترول إلى 70 دولارًا

إعداد - خالد بدر الدين:رفع بنك JP مورجان الأمريكي للاستثمارات، توقعاته لأسعار البترول العالمية، نهاية الأسبوع الماضى، لتصل إلى 70 دولارا للبرميل في المتوسط، خلال 2018 و 2019، مقارنة مع 60 و 65 دولاراً توقعها سابقاً.وأكد البنك أن التقلبات في أسواق النفط هذا العام، ستستمر على الأرجح في نطاق واسع ب

إعداد – خالد بدر الدين:

رفع بنك JP مورجان الأمريكي للاستثمارات، توقعاته لأسعار البترول العالمية، نهاية الأسبوع الماضى، لتصل إلى 70 دولارا للبرميل في المتوسط، خلال 2018 و 2019، مقارنة مع 60 و 65 دولاراً توقعها سابقاً.

وأكد البنك أن التقلبات في أسواق النفط هذا العام، ستستمر على الأرجح في نطاق واسع بين 50-80 دولارا للبرميل، بعد أن أنهت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت على انخفاض أكثر من 2.7 %، إلى حوالى 75.3 دولار للبرميل، وهبوط أسعار عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط إلى 71.01 دولار للبرميل، بانخفاض 3.9% خلال الأسبوع الماضى.

وذكرت وكالة رويترز أن الباحثين فى البنكالأمريكى، يرون أن أسعار النفط ستكبحها زيادة الطاقة الإنتاجية الفائضة لأوبك، واقتصادات آبار النفط الصخري الأمريكي، فى الوقت الذى يشهد فيه الطلب نموا ضعيفا لينخفض إلى 1.2 مليون برميل يوميا هذا العام، من 1.4 مليون برميل في تقديراته السابقة، إلى 1.1مليون برميل يوميا العام القادم.

ويتوقع JP مورجان أن يظل نمو الإمدادات العالمية للخام قوياً، رغم تباطؤالإنتاج على الأجل القصير، ليبلغ إنتاج نفط أوبك خلال العام الجارى حوالي 32.9 مليون برميل يومياً، و يزيد خارج أوبك 2.2 مليون برميل يومياً، ثم 1.7 مليون برميل يومياً في 2019، بسبب تزايد الإنتاج من عدة دول، منها الولايات المتحدة، وكندا، وروسيا، وقازاخستان، والبرازيل .

كانت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، قد اتفقت في يونيو الماضى على زيادات متواضعة في إنتاج البترول، بدءا من الشهر الجارى، لكن لم يتضح بعد ما إذا كانت تلك الزيادات ستساعد على خفض الأسعار، كما طلب الرئيس دونالد ترامب.

ومع ذلك أعلنت شركة بيكر هيوز الأمريكية لخدمات الطاقة، في تقريرها الأسبوعي الذي يحظى بمتابعة وثيقة،أن متوسط عدد حفارات النفط والغاز النشطة في أمريكا ارتفع إلى 1006 حفارات هذا العام،لتتجه نحو تسجيل أعلى مستوى سنوي منذ 2014 عندما بلغ المتوسط 1862 حفاراً، أعلى كثيرا من مستوى العام الماضى، عندما توقف عند 765 حفاراً، مع قيام شركات الطاقة بزيادة الإنتاج، وسط توقعات بأن أسعار الخام ستكون خلال العام الجارى أعلى من السنوات السابقة.

كما توقعت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية هذا الشهر،ارتفاع المتوسط السنوي لإنتاج النفط الأمريكي إلى مستوى قياسي عند 10.8 مليون برميل يومياً هذا العام، وإلى 11.8 مليون برميل يوميا في 2019، من 9.4 مليون برميل في 2017، لتتجه أسعار البترول نحو الانخفاض.

وكان بنك ميتسوبيشي UFJ اليابانى قد توقع الأسبوع السابق، ارتفاع أسعار البترول أعلى من 85 دولاراً للبرميل، مع تزايد المخاوف من هبوط الإمدادات بسبب إضراب النرويج، وتعطل الخطوط فى ليبيا، والعقوبات الأمريكية على إيران، وتراجع إنتاج فنزويلا، لدرجة أن الأسعار تجاوزت 79.2 دولار للبرميل فى العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت، و74.38 دولار للبترول الأمريكى، مع تزايد المخاوف من نقص المعروض العالمى.

من ناحية أخرى هوت أسعار الذهب بحوالي 9%، عن مستوياتها المرتفعة التى بلغتها منتصف أبريل الماضى، وحوالى 1% خلال الأسبوع الماضى، لتنزل فى المعاملات الفورية إلى 1240.66 دولار للأوقية، كما انخفضت أسعار العقود الأمريكية الآجلة للذهب إلى حوالى 1241.20 دولار للأوقية، لتسجل أدنى مستوى منذ 12 ديسمبر الماضى.