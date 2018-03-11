JP مورجان يتوقع انتعاش صفقات الدمج والاستحواذ بالشرق الأوسط

إعداد - خالد بدر الدين:توقع بنك JP مورجان تشيز الأمريكى، انتعاش الطروحات العامة، وصفقات الاندماجات والاستحواذات بمنطقة الشرق الأوسط، وشمال أفريقيا –مينا-، خلال العام الجارى، لتسجل أعلى مستوى منذ 2006، عندما تجاوزت 850 طرحا، وصفقة تجاوزت قيمتها 79 مليار دولار.وذكرت وكالة بلومبرج،أن العا

إعداد – خالد بدر الدين:

توقع بنك JP مورجان تشيز الأمريكى، انتعاش الطروحات العامة، وصفقات الاندماجات والاستحواذات بمنطقة الشرق الأوسط، وشمال أفريقيا –مينا-، خلال العام الجارى، لتسجل أعلى مستوى منذ 2006، عندما تجاوزت 850 طرحا، وصفقة تجاوزت قيمتها 79 مليار دولار.

وذكرت وكالة بلومبرج،أن العام الجارى شهد أكثر من 100 اكتتاب، وصفقة دمج واستحواذ، بقيمة حوالى مليارى دولار، مقارنة مع 320 عملية بلغت قيمتها حوالى 23 مليار دولار، طوال العام الماضى.

ويرى سجورد لينارت،رئيس العمليات البنكية الدولية، والرئيس الإقليمى لمنطقة شرق ووسط أوروبا، والشرق الأوسط وأفريقيا،ببنك JP مورجان تشيز،أن هناك انتعاشا واضحا فى صفقات الدمج بين الشركات، والطروحات العامة للشركات المملوكة لحكومات دول منطقة مينا، كجزء من برامج الخصخصة،خاصة فى الإمارات، وفى السعودية صاحبة أكبر اقتصاد فى المنطقة.

وظهرت بوادر على تزايد نشاط الدمج والاستحواذ بالمنطقة هذا العام، مع تباطؤ النمو الاقتصادى الذى يشجع على الاندماج بين الشركات، وتزايد بيع السندات والأسهم، مع تزايد العجز بميزانيات حكومات مينا،بغرض الاستفادة من هبوط تكاليف القروض، قبل أن يتجه مجلس الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى إلى رفع أسعار الفائدة، خلال العام الجارى.

وتستعين الشركات حاليا بالبنوك العالمية، لترتيب صفقات الدمج والاستحواذ المرتقبة، خلال الشهور القادمة، بعد هبوطها العام الماضى إلىأدنى مستوى منذ 12 عاما على الأقل، وإن كان سجورد لينارت، يتوقع أن تواجه تلك الصفقات مصاعب وأن تستغرق وقتا طويلا،خاصة أن العديد مماتم الإعلان عنه العام الماضى، لم يتم الاتفاق على شروطه حتى الأن.

كان البنك السعودى البريطانى، الذى يدعمه بنك HSBC هولدينجز،قد بدأ فى أبريل الماضى، مفاوضات الاندماج مع البنك الأول الذى يمتلك فيه رويال بنك أوف اسكوتلندا، حوالى 40 %، لكن الصفقة لم تكتمل، وكذلك لم يتم الاتفاق على صفقة الاندماج بين المستشفى السعودى العربى، وشركة الرعاية الطبية الوطنية، رغم الإعلان عنها فى أغسطس الماضى.

ويحتل بنك JP مورجان المركز الأول فى ترتيب عمليات بيع السندات بمنطقة مينا منذ عامين، والتى سجلت إصدارات قياسية بلغت 101 مليار دولار العام الماضى، و81 مليار دولار فى 2016، كما كان من أوائل البنوك الاستشارية التى تشرف على اكتتاب شركة أرامكو، ببيع حصة قدرها 5 %، لتصبح أكبر عملية طرح فى العالم.

وساعد JP مورجان فى ترتيب بيع سندات فى مصر والسعودية وأبوظبى ولبنان والبحرين والكويت، ووقع الاختيار عليه أيضا لبيع سندات سعودية، من المقرر أن تتم خلال الشهر الجارى .

وإذا كانت إصدارات الديون السيادية، من المتوقع أن تنخفض هذا العام مع انتعاش أسعار البترول الذى سيساعد على زيادة الإيرادات البترول، وبالتالى تراجع العجز فى ميزانية الدول الغنية بالخام، كما قال سجورد لينارت، إلا أنه يؤكد أن الشركات ستكون أكثر نشاطا فى عمليات الدمج والاستحواذ للاستفادة من انخفاض تكاليف القروض، قبل أن ترتفع فى البنوك المركزية العالمية، قبل نهاية العام الجارى.