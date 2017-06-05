Jovi tronix الموزع الرسمي لهواتف سونى محليًّا‎

المال– خاص : وقعت شركة سونى موبايل للهواتف المحمولة اتفاقية شراكة مع Jovi tronix لتصبح بذلك الموزع الرسمي لهواتفها فى مصر. من المتوقع أن تقوم Jovi tronix بتوفير جميع هواتف سوني إكسبيريا الذكية، إلى جانب الإكسسوارات الذكية التي تقدمها سوني…

المال– خاص :

وقعت شركة سونى موبايل للهواتف المحمولة اتفاقية شراكة مع Jovi tronix لتصبح بذلك الموزع الرسمي لهواتفها فى مصر.

من المتوقع أن تقوم Jovi tronix بتوفير جميع هواتف سوني إكسبيريا الذكية، إلى جانب الإكسسوارات الذكية التي تقدمها سوني للهواتف المحمولة، بالإضافة إلى تقديم خدمات للعملاء في مصر.

وصرح يونس شرقاوي المدير العام لشركة سوني موبايل فى شمال وغرب أفريقيا: “إعلان الشراكة مع Jovi tronix هى خطوة قوية تجاه التوسع لهواتف سوني في مصر للوصول إلى عدد أكبر من المستهلكين، إلى جانب تطوير الأعمال بمزيد من الفاعلية. إن الدمج بين ابتكار سوني وتأثير Jovi tronix القوي، سوف يساعدنا على توسيع قاعدة مستخدمي تكنولوجيا سوني بمختلف أشكالها.”

ومن المتوقع أن تؤدي هذه الشراكة إلى توفر المزيد من هواتف سوني المحمولة في مصر، وذلك عبر تقديم عروض وخدمات أفضل. وأضاف يوسف الجزار الرئيس التنفيذي لشركة Jovi tronix: “نشعر بسعادة كبيرة لعقد شراكة مع سوني للهواتف المحمولة في مصر لنصبح بذلك الموزع الرسمي لها، نحن نمتلك رؤي مشتركة نحو تقديم تكنولوجيا رائدة وخدمات ومنتجات أفضل للعملاء تناسب احتياجاتهم”.

Sony Xperia XZ Premium هو الهاتف الأكثر تطوراً الذي تقدمه سوني حتى الآن، حيث حصل على دعم العديد من الشركات المقدمة لخدمات المحمول، الإعلام، المستهلكين، والمنافسين في الصناعة، وذلك بسبب الابتكار الذي ليس له حدود الذي تتمتع به سوني، وهو ما أكده هيروكي توتوكي الرئيس والرئيس التنفيذي لشركة سوني موبايل كوميونيكيشنز. وأتى ذلك التصريح احتفالاً بإعلان أحدث جوائز سوني في MWC ٢٠١٧، حيث تمت تسمية Sony Xperia XZ Premium رسمياً كأفضل هاتف ذكي جديد في MWC 2017 من قبل جائزة جلومو (وهو أحدث لقب من ٣٠ لقباً حصلت عليها سوني للهواتف المحمولة في MWC).