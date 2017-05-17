ix-development تخطط للاستفادة من برامج إيتيدا

المال ـ خاص

تخطط شركة ix-development البريطانية للبرمجيات إجراء مباحثات مع هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات «إيتيدا» بعد رمضان؛ لبحث إمكانية الاستفادة من برامجها التنموية للدخول إلى الأسواق الأفريقية والعربية.

وقال أيمن الرفاعى، مدير الشركة بمصر، إن «إى إكس» تنوى التوسع فى أسواق ووسط وغرب القارة السمراء الناطقة باللغتين الفرنسية والإنجليزية، علاوة على أسواق دول منطقة الخليج؛ لما تحتويه من فرص واعدة فى مجال حلول تكنولوجيا المعلومات، سواء بمساعدة إيتيدا أو تعيين وكلاء لها لتسويق منتجاتها.

ومن المعروف أن «إيتيدا» لديها العديد من المبادرات والبرامج التى تساعد شركات تكنولوجيا المعلومات على فتح أسواق تصديرية، وأبرزها «معًّا إلى أفريقيا» والذى يسعى إلى دعم التصدير للسوق الأفريقية، وزيادة فرص الشراكة والاستثمار بين مصر ودول القارة السمراء، بالإضافة إلى برنامج دعم الصادرات المصرية»، والذى تبلغ ميزانيته نحو 40 مليون جنيه، ويوفر دعمًا ماديًّا مباشرًا للشركات بحد أدنى %10، وأقصى %20 وفقًا لحجمها، وذلك من القيمة المضافة عن عائدات الصادرات المحققة خلال العام الماضى export it.

وأوضح الرفاعى لـ»المال» أن الشركة تمتلك حاليًّا حزمة متكاملة من حلول والخدمات السحابية، منها برنامج لتخطيط وإدارة موارد الشركات إلكترونيا «ERP» وإدارة علاقات العملاءCRM ، وتصميم متاجر أونلاين.

ولفت إلى أن «إى إكس» بدأت فعليًّا عرض خدماتها على الشركات أعضاء الشعب المندرجة تحت مظلة غرفة الصناعات الهندسية بالاتحاد العام للصناعات وأبرزها شعبة الصناعات المعدنية والصناعات المكملة.

وذكر أن الشركة تعاقدت مؤخرًا مع 30 شركة صناعية، و50 شركة تعمل بالقطاع التجارى، وشركتى بترول، وشركتين بقطاع الإنشاءات والتطوير العقارى على توريد حلولها إليها.

وألمح إلى أن إى إكس تتعاون مع شركاء عملها وهما «بيجاسوس» للاستشارات المالية والصناعية و»تو بى» للإلكترونيات، والتى تمتلك ذراعًا استثماريًّا يعمل فى مجال تطبيقات حلول إدارة المؤسسات، لافتًا إلى أن شركته أصبح لديها تواجد فى مدن خارج القاهرة منها السويس والإسماعيلية.

يذكر أن الشركة بدأت عملها بمصر فى مارس 2016، ولديها مكتب بمنطقة التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة على مساحة 600 متر مربع، كما أطلقت أول نظام فواتير إلكترونية مجانية باللغة العربية للشركات الصغيرة والمتوسطة يعرف باسم ix fatura»»، وهو عبارة عن موقع إلكترونى وتطبيق متاح على أجهزة هواتف «الآندرويد» و»الآيفون».