«ITG» تدرس إنشاء خط لإعادة تدوير أجهزة الثلاجات والتليفزيونات القديمة

سمية كمال:تدرس شركة إنترناشيونال تكنولوجى جروب «ITG» لإعادة تدوير المخلفات الإلكترونية إنشاء خط إنتاج جديد خلال المرحلة المقبلة للتخلص الآمن من الأجهزة الكهربائية القديمة (الثلاجات والتليفزيونات).وقال خالد إبراهيم، رئيس الشركة، إن ITG تمتلك مصنعًا فى مدينة 6 أكتوبر يقوم بإعادة تدوير

سمية كمال:

تدرس شركة إنترناشيونال تكنولوجى جروب «ITG» لإعادة تدوير المخلفات الإلكترونية إنشاء خط إنتاج جديد خلال المرحلة المقبلة للتخلص الآمن من الأجهزة الكهربائية القديمة (الثلاجات والتليفزيونات).

وقال خالد إبراهيم، رئيس الشركة، إن ITG تمتلك مصنعًا فى مدينة 6 أكتوبر يقوم بإعادة تدوير من 600 إلى ألف طن سنويًا من النفايات الإلكترونية، ما يمثل %25 من طاقته الإنتاجية، بسبب صعوبة الحصول على تراخيص جمعها، دون تحديد تكلفته الاستثمارية المتوقعة.

وأوضح إبراهيم لـ«المال»، أن شركته تفاوض حاليًا عددا من البنوك الحكومية منها الأهلى، لعدم السماح بمشاركة تجار الخردة فى المناقصات المرتقبة للتخلص من الأجهزة الالكترونية منتهية الصلاحية غير القابلة للاستخدام، لا سيما أنهم يقومون بالتخلص منها بطريقة غير آمنة.

وأكد أن تجار الخردة يستحوذون على %90 من سوق المخلفات ويقومون بصهرها واستخراج المعادن الثمينة بطرق مضرة للبيئة، أو تصديرها للخارج بدون ضوابط منظمة، ما يلحق ضررا بالغًا بالصناعة.

يذكر أن مصنع ITG بدأ نشاطه خلال عام 2013 على مساحة 450 مترا مربعا باستثمارات 100 مليون جنيه وافتتحه وزيرا الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبيئة آنذاك، ويقوم المصنع بتدوير الحاسبات، والمحمول، والطابعات، وأجهزة الشبكات، والكابلات، والفاكسات، وماكينات التصوير وغيرها من الأجهزة الإلكترونية، بواسطة خطوط إنتاج عالية التقنية وصديقة للبيئة.

وبحسب الإحصائيات العالمية، فإن حجم النفايات الإلكترونية عالميًا يقدر بأكثر من 50 مليون طن بقيمة تصل إلى حوالى 17 مليار دولار سنوياً، ويسيطر على الصناعة عدد محدود من المصانع منها اثنان بالسويد، وتقاس قيمتها المادية بحجم المعادن النفيسة المستخلصة كالذهب والفضة والبلاتنيوم والرصاص.