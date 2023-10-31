«in Drive» تطلق خدمة المٌريحة في القاهرة والإسكندرية

أطلقت شركة إندرايف لطلب خدمات النقل الذكي عبر المحمول خدمة جديدة في مصر وهي الرحلات المٌريحة في القاهرة والإسكندرية.

وتوفر هذه الخدمة الاختيارية للمستخدم سيارات بمستوى أعلى من الرحلات العادية مع امتيازات مريحة مع الالتزام بنفس نموذج عمل تطبيق inDrive المعروف لدى الجميع بأن المستخدم هو من يضع تسعيرة الرحلة أولاً ثم يقوم السائق بقبول سعر الرحلة أو رفضها أو التفاوض مع المستخدم فيما بينهما.

وصرح معتز توبة ممثل تطوير الأعمال لـ”إندرايف” في الشرق الأوسط: “إن إطلاق فئة الرحلات المٌريحة هي تجربة ومبادرة جديدة لـ inDrive لتحسين جودة الرحلات للمستخدمين وتقديم العديد من الخيارات لهم مثل الرحلات العادية وخدمة الرحلات المكيفة AC+ وخدمة فئة الرحلات المريحة الآن، والتي قد تكون أكثر تكلفة وأعلى من رحلات الاعتيادية وهي اختيارية للأشخاص القادرين ماليًا على طلب هذه الأنواع من الرحلات ودفع ثمنها”.

وأضاف توبة: ” تتوفر هذه الخدمة في القاهرة والإسكندرية، ومن جانبنا سنتابع أداء هذه الخدمة في السوق المصرية وعلى أساس ذلك سنقرر هل من الممكن إطلاقها وإتاحتها في مدن مصرية أخرى، حيث تعد مصر السوق الأكبر لـ inDrive في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا “.

تقوم إندرايف بتقييم جميع السيارات المتوفرة في فئة الرحلات المُريحة، والتأكد من أن هذه الفئات من السيارات سوف تلبي معايير الراحة والجودة المتوقعة من قبل المستخدمين.

ويستهدف التطبيق إضافة موديلات سيارات جديدة توفر راحة معززة، وتوفير مجموعة متنوعة من موديلات السيارات تتضمن تفضيلات العملاء المختلفة.كما تشمل هذه الفئة السيارات التي توفر مساحة وراحة أكبر مقارنة بالدرجة الاقتصادية من الرحلات عادةً ما تحتوي هذه الخدمة الجديدة على ميزات راحة إضافية، بالإضافة إلى ذلك، يتلقى السائقون في فئة الخدمة المريحة دورات تدريبية عالية الجودة من فريق إدارة السائقين في مصر لضمان تقديم أفضل خدمة ممكنة للمستخدمين.

إندرايف هي عبارة عن منصة عالمية للتنقل والخدمات الحضرية مقرها في ماونتن فيو بكاليفورنيا، في الولايات المتحدة الأمريكية، تم تنزيل تطبيق أكثر من 175 مليون مرة، و هو ثاني أكثر تطبيقات التنقل تحميلاً في عام 2022، إضافة إلى خدمة نقل الذكي للركاب.

يوفر قائمة موسعة من الخدمات الحضرية، بما في ذلك النقل بين المدن والشحن، والتوصيل والبحث عن عمل.

تتواجد inDrive في أكثر من 40 دولة، وبدورها تدعم المجتمعات المحلية من خلال نموذج الدفع من نظير إلى نظير وبرامج تمكين المجتمع، والتي تساعد على النهوض بالتعليم والرياضة والفنون والعلوم والمساواة بين الجنسين وغيرها من المبادرات الحيوية.