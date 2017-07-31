Imfnd توقع اتفاقية شراكة مع جامعة «EU Business School

❏ عبد الرحمن سليم: 15 ألف يورو سعر الكورسالمال ـ خاصوقعت شركة «imfnd» للأبحاث التسويقية، اتفاقية شراكة مع جامعة «EU Business School» لمنح درجات الماجستير والدكتوراه فى تخصصات إدارة الأعمال والتسويق «E-business» بأسواق مصر ومنطقة الشرق الأوسط.وقال عبد الرحمن

❏ عبد الرحمن سليم: 15 ألف يورو سعر الكورس



المال ـ خاص

وقعت شركة «imfnd» للأبحاث التسويقية، اتفاقية شراكة مع جامعة «EU Business School» لمنح درجات الماجستير والدكتوراه فى تخصصات إدارة الأعمال والتسويق «E-business» بأسواق مصر ومنطقة الشرق الأوسط.

وقال عبد الرحمن سليم، الرئيس التنفيذى للشركة، إن الجامعة تأسست عام 1973 ويقع مقرها الرئيسى فى مدينة برشلونة الإسبانية، ولديها فرعان بسويسرا وألمانيا، كما احتلت المركز الأول عالميا فى مجال التعليم الإلكترونى خلال العام الماضى.

وأوضح لـ«المال» أن الطالب سيحصل على شهادة معتمدة فى أمريكا وسويسرا ودول الاتحاد الأوروبى بقيمة 15 ألف يورو، تسدد على 3 دفعات، مبيناً أن الشركة حددت شروطا للالتحاق، منها أن يكون المتقدم خريج جامعى، وحاصل على مستوى معين من شهادات «التويفل»، وشهادة من مكان العمل.

وأضاف أن «imfnd» ستستقبل أول دفعة خلال أكتوبر المقبل، وسيتراوح عددها بين 10 إلى 15 طالبا.

يذكر أن الشركة بدأت أعمالها بالسوق المحلية، فى يناير 2015، لتطوير حزمة خدمات متكاملة للمعلنين، من خلال شبكة الإنترنت، عبر التركيز على 3 محاور أساسية وهى: إدارة الحملات الإعلانية بشكل متكامل، وتطوير أنشطة تسويقية، وتوفير حزمة من الدورات التدريبية المتخصصة فى مفاهيم أساسيات «الديجتيال ماركيتنج»، وتقديم الاستشارات المتخصصة لمساعدة الشركات لترويج خدماتها ومنتجاتها.

