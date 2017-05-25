iflix تنطلق في مصر بمحتوى رمضاني حصري

قال تامر رشاد، المدير العام لـ iflix فى مصر: “نحن متحمسون لإطلاق iflix في مصر، فمنذ أن بدأنا iflix ونحن نسعى لإعادة تعريف معنى الترفيه الرقمي في جميع أنحاء العالم، ٧٥٪ من المحتوى العربي في العالم ينتج في مصر، وبوجود ٩٠ مليون مواطن مصري، فإننا نشعر بحماس شديد لتقديم خدمات iflix العالمية للجيل الجديد في مصر، تقدم iflix مجموعة ممتازة من المواد التليفزيونية والأفلام من جميع أنحاء العالم، والمتاحة للمشاهدة على الإنترنت أو التحميل على أي جهاز يفضله المشترك، iflix مقدر لها أن تغير من طريقة مشاهدة المصريين للمواد الترفيهية”.

وأضاف: “نتفهم الاحتياجات المختلفة للدول واختلاف ثقافتها واحتياجات مواطنيها باختلاف الأسواق، ونحن نعمل على تقديم أفضل المواد الترفيهية المبتكرة التى توفي بالاحتياجات المختلفة والمميزة للجمهور المصري، فالنسبة لنا يعد المشاهدون قلب منظومة iflix، وذلك في كل مراحلها سواء في المحتوى، التوزيع، التسويق، وغيرها”.

تنطلق خدمة iflix بعرض أول إنتاج حصري للشركة لمسلسل وكلينها ولعة، والذي يستضيف ٣٠ نجما من نجوم الصف الأول فى العالم العربى، وقد شارك في الإنتاج شركة شادوز للإنتاج الفنى (التي يمتلكها الفنان أحمد حلمى)، وشركة Front Row، والمجلس الوطني الكويتي للسينما، وتدور أحداث المسلسل حول حياة أربع عائلات تعيش في مبنى آيل للسقوط فى منطقة التجمع الخامس الشهيرة بالقاهرة، وتظهر محاولاتهم لإصلاح المبنى المنهار.

كما تعرض iflix حصرياً مسلسل النجم أحمد مكى خلصانة بشياكة، ومسلسل ريح المدام بطولة أحمد فهمي. وتقدم في رمضان مجموعة متنوعة من الأعمال من دول الخليج، لبنان، سوريا، ومسلسلات بدوية، يقوم ببطولتها نجوم من الشرق الأوسط، وتهدف الشركة من خلال تقديم هذه الأعمال إلى إرضاء مختلف الأذواق سواء في الكوميديا والدراما، هذا بلإضافة إلى محتوى عالمي من أفلام ومسلسلات دولية من هوليود وبوليود.

ويمكن للمشاهدين بدءاً من اليوم، الاشتراك مجاناً لمدة ٣٠ يوما كتجربة للخدمة عبر موقع www.iflix.com، مما يمنحهم فرصة الاستمتاع بآلاف المسلسلات التليفزيونية والأفلام من كل دول العالم، والتي يمكنهم مشاهدتها فى أي وقت على أي جهاز، وبدون الحاجة لإدخال بيانات بطاقة الائتمان أو أي طلبات أخرى.