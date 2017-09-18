IFG تطرح 4 طرازات جديدة من زوتي خلال أوتوماك فورميلا

· فتح باب الحجز على هامش المعرض والتسليم فوريأحمد شوقي:قال محمد فرج رئيس مجلس إدارة مجموعة IFG جروب وكيل زوتي إن الشركة ستدفع بـ 4طرازات جديدة من سيارات العلامة الصينية على هامش فعاليات معرض القاهرة الدولي للسيارات أوتوماك فورميلا؛ مضيفًا أنه سيتم طرح أكثر من فئة من بعض الطرازات ليصل إ

· فتح باب الحجز على هامش المعرض والتسليم فوري



أحمد شوقي:

قال محمد فرج رئيس مجلس إدارة مجموعة IFG جروب وكيل زوتي إن الشركة ستدفع بـ 4طرازات جديدة من سيارات العلامة الصينية على هامش فعاليات معرض القاهرة الدولي للسيارات أوتوماك فورميلا؛ مضيفًا أنه سيتم طرح أكثر من فئة من بعض الطرازات ليصل إجمالي سيارات العلامة التجارية الموجودة في المعرض إلى 6 فئات.

وأوضح أن من بين السيارات التي سيتم طرحها زوتي SR7 وزوتي T600 كوبيه وهي مزودة بـ 6 وسائد هوائية وفتحة سقف بانوراما وجنوط 18 ومحرك تيربو 156 حصان بالإضافة إلى طرازين آخرين.

ولفت إلى أن الشركة ستفتح باب الحجز على السيارات الأربع خلال فعاليات المعرض على أن يتم التسليم فورًا حيث وصلت شحنات من السيارات الأربعة موديلات 2018 إلى الموانئ المصرية خلال الفترة الماضية وتم الإفراج عنها بعد إنهاء الإجراءات.

وأشار إلى أنه خلال الشهور الماضية تم طرح عينات للاختبار من السيارات الجديدة لتحديد الأسعار المناسبة ومدى قبولها لدى عميل السوق المصرية موضحًا أن الشركة استغلت تحسن أوضاع السوق نسبيًا لإطلاق العلامة الصينية بعد عامين من التفاوض مع الشركة الأم بخصوص تفاصيل الوكالة وما يتعلق بها من السحب السنوي من السيارات وخطط التسويق وخدمات ما بعد البيع والصيانة وقطع الغيار وصالات العرض وشبكة التوزيع.

وأوضح أن زوتي تعتبر السيارة رقم 1 في معايير الجودة وكذلك السيارة الأغلى في الصين موضحا أنها ستغير مفهوم السيارات الصينية في مصر لأنها تنافس الكوري وليس الصيني مشيرًا إلى أن عيب السيارات الصينية يكمن في الجلود والبلاستيك لكن زوتي ملتزمة بمواصفات السيارات الكوري في هذه المكونات لذلك لا تعاني هذه المشكلة.

وبالنسبة لمستوى الأسعار قال فرج إن الشركة قد طرحت سيارة رخيصة السعر تستهدف العملاء ذوي الدخول المنخفضة والمتوسطة في حين تستهدف بـ 3 طرازات أخرى عملاء السيارات الفاخرة الذين لا يتمكنون من حيازتها لارتفاع أسعارها.