IFG تتفاوض لتجميع فيكتوري بمصانع الأمل

شريف عيسى

تجرى IFG مباحثات حالية مع مجموعة الأمل لتجميع وتصنيع السيارات، وكلاء لادا الروسية وBYD الصينية، لتجميع العلامة الصينية فيكتورى مينى فان سعة 8 راكب وفان سعة 11 راكبا بخطوط إنتاجها بمصانعها فى العاشر من رمضان.



وأكد محمد إبراهيم فرج، رئيس مجلس الإدارة، الوكيل الحصرى لوزوتى وشينزى وزوتى وعدد من العلامات الصينية فى مجال الشاحنات الخفيفة، فى تصريحات لـ”المال” على أن الشركة تستهدف تجميع طرازين محليا خلال الفترة المقبلة تمهيدا لطرحهما بداية العام المقبل، على أن تكون نسبة المكون المحلى بهما 45%.



وأشار إلى أن الشركة تستهدف تجميع 1000 وحدة بالتعاون مع مجموعة الأمل بهدف الاستحواذ على حصة سوقية تقدر بـ20% من إجمالى مبيعات سوق الأتوبيسات من شرائح المنى فان والفان، والذى تقدر مبيعاته الإجمالية سنويا بحوالى 5 آلاف سيارة.



وأوضح أن اعتماد IFG على خطوط إنتاج مجموعة الأمل نتيجة امتلاكها مصانع مكونات، تعتمد على أجزاء محلية تصل نسبتها إلى 90%، فى العديد من المكونات مثل الكراسى والطنابير وغيرها.



ومن جانبه، قال اللواء حسن سليمان، رئيس مجلس إدارة مجموعة الأمل لصناعة وتجميع السيارات، أن المباحثات ما زالت فى بداياتها، وأن هناك مزيدا من الوقت لبدء عمليات الإنتاج خاصة أن تدهور معدلات أداء الإنتاج والبيع للسيارات بكافة فئاتها.