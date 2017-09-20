IFG تتجه لتجميع فيكتوري ميني فان محليًا

أحمد شوقيقال مصدر مسئول بمجموعة IFG وكيل فيكتوري الصينية إن الشركة تتبنى خطة للبدء في تجميع طرزات العلامة التجارية في مصر بنظام التجميع نصف الآلي الذي يعتمد على تقليل التدخل البشري عبر الاعتماد على الإنسان الآلي.وأشار إلى أنه ستبدأ بتجميع فيكتوري ميني فان من خلال خط إنتاج ألماني وليس صينيًا موض



أحمد شوقي

قال مصدر مسئول بمجموعة IFG وكيل فيكتوري الصينية إن الشركة تتبنى خطة للبدء في تجميع طرزات العلامة التجارية في مصر بنظام التجميع نصف الآلي الذي يعتمد على تقليل التدخل البشري عبر الاعتماد على الإنسان الآلي.

وأشار إلى أنه ستبدأ بتجميع فيكتوري ميني فان من خلال خط إنتاج ألماني وليس صينيًا موضحا أن الأيدي العاملة لن تتدخل سوى بعد التجميع الكامل لهيكل السيارة والدهان.

وفيكتوري ميني فان هي سيارة تجارية تم طرحها في معرض أوتوماك فورميلا العام الماضي وحققت مبيعات مرتفعة وتعتبر السيارة الوحيدة المزودة بـ 11 مقعدًا في مصر ضمن شريحة السيارات الـ”فان” وفقًا للمصدر.

وأشار المصدر إلى أن الخطة الاستثمارية للشركة تتضمن تجميع 4 سيارات في مصر بنظام التجميع نصف الآلي خلال الفترة المقبلة للاستفادة من التخفيضات الجمركية على المكونات مقارنة بالرسوم التي يتم دفعها على السيارات المستوردة كاملة التصنيع.

