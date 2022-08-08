‏«IFC» تتخارج من «الوطنية للطباعة» لصالح «جراند فيو».. والصفقة تتضمن أسهم خزينة بنسبة 10%

كشفت مصادر مطلعة لـ«المال» أن شركتى «الوطنية للطباعة» و«جراند فيو للاستثمار» –التابعة لمجموعة القلعة للاستشارات المالية- استحوذتا على حصة مؤسسة التمويل الدولية IFC فى هيكل ملكية الأولى، والبالغة %14 بقيمة إجمالية تقدر بنحو 175.9 مليون جنيه.

يُذكر أن مؤسسة التمويل الدولية وافقت فى عام 2010 على المشاركة فى زيادة رأسمال شركة الوطنية للطباعة -المملوكة لشركة جراند فيو- من 152 مليون جنيه إلى 265 مليونا، وفقا للبيانات المتاحة.

وقبل الصفقة كان هيكل ملكية «الوطنية للطباعة» موزعا بواقع %52 لشركة جراند فيو، و%14 لمؤسسة التمويل الدولية، و%34 لرجل الأعمال إبراهيم المعلم ومجموعاته المرتبطة.

وأضافت المصادر أن رغبة «التمويل الدولية» فى التخارج من «الوطنية للطباعة» دفعت إدارة الأخيرة للمشاركة فى صفقة الاستحواذ عبر شراء أسهم خزينة بنسبة %10 على أن تحصل «جراند فيو» على الـ%4 المتبقية من حصة المؤسسة.

وأظهرت بيانات «الوطنية للطباعة» أن الـ14% تعادل نحو 3.2 مليون سهم، وبلغ سعر السهم فى الصفقة المنفذة بسوق خارج المقصورة أمس الأحد 54.9 جنيه.

وأوضحت المصادر أن «جراند فيو» رفعت حصتها إلى %56 من أسهم «الوطنية للطباعة» بموجب الصفقة، وذلك عبر أحد الصناديق الاستثمارية التابعة للشركة –لم تفصح عن هويته-.

وأشارت إلى أن هيكل ملكية «الوطنية للطباعة» بعد الصفقة بات يتضمن كلًا من «جراند فيو» بنسبة %56 و%10 أسهم خزينة، و%34 لصالح رجل الأعمال إبراهيم المعلم ومجموعاته المرتبطة.